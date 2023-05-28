شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إبراهيم بعد زيارة أشرف زكى: مسابنيش ورفع معنويات واتحسنت بوجوده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى، على زيارة الفنان أحمد إبراهيم داخل المستشفى المتواجد فيه للاطمئنان على حالته الصحية بعدما تعرض لشلل مؤقت، حيث تواجد أحمد إبراهيم في الإمارات لدراسة فنون المسرح بالإمارات ضمن دفعة الفنانين الذين اختاروا العمل بالتدريس هناك في إطار تعاون بين وزارة التعليم بالإمارات ونقابة المهن التمثيلية المصرية.

ونشر أحمد إبراهيم فيديو بصحبة الدكتور أشرف زكى من داخل غرفته بالمستشفى وقال: "أشرف زكى من أول ما عرف الحالة المرضية اللى أنا فيها مسابنيش، من خلال التواصل عليّ بالتليفون ويطمئن عليا دايمًا، والاستاذة نهال عنبر والأستاذ إيهاب فهمى والفنان على كمالو، اتصلوا بيا واطمنوا عليا ربنا يباركلنا فيهم يا رب".

وأضاف أحمد ابرهيم: "الأستاذ أشرف زكى بيثبت دايمًا أن أعضاء النقابة مش مجرد أعضاء بس ولكنهم أخواته، والحقيقة وجود دكتور أشرف رفع من معنوياتى، واتحسنت بسبب وجوده معايا وده شرف كبير ليا، وبشكر كل الناس اللى بتدعيلى".

أما أشرف زكى فطمأن الفنان أصدقاء أحمد على حالته وقال: "أحمد كويس وزى الفل وكلها أيام هيرجع لشغله وفنه تانى، وكل الناس محلفانى إنى أوصل سلامى له، والكل بيسأل عليه وأعضاء المجلس وكل الزملاء في مصر الناس كلها.

يذكر أن أحمد إبراهيم بدأ مشواره في التمثيل خلال فترة التسعينيات وشارك في العديد من الأعمال الفنية أبرزها أفلام "ولا في النية أبقى، امرأة وامرأة، بونو بونو، العاصفة، قلب جرىء، فرح، انت عمرى، بحبك وبموت فيك، كلام في الحب، الجزيرة، الريس عمر حرب، بدل فاقد، الفاجومى، حظ سعيد، سالم أبو أخته، وقفة رجالة".

ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها قاسم أمين، أوراق مصرية، إمام الدعاة، الأصدقاء، رجل الأقدار، أنوار الحكمة، عواصف النساء، أحلام هند الخشاب، المنصورية، وعد الحر، بنت بنوت، عايش في الغيبوبة، حنان وحنين، الامام المراغى، امرأة فوق العادة، ناصر، كلام نسوان، أنا قلبى دليلى، أهل كايرو، الجماعة 1، خاتم سليمان، جوز ماما مين، احنا الطلبة، الزناتى مجاهد، ربيع الغضب، عد تنازلى، الرجال العناب، امبراطورية مين ،يونس ولد فضة، جراند أوتيل، لدينا أقوال أخرى، ممنوع الاقتراب أو التصوير، وسلسال الدم.