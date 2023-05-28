شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 6 جوائز بـ مهرجان كان السينمائى الـ 76.. بعد ساعات من ختامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائى الدولى، منذ ساعات، وهذه أهم الجوائز التي حصل عليها صناع السينما في الدورة التي استمرت فعالياتها منذ يوم 16 إلى 27 مايو الجارى:

جائزة السعفة الذهبية لـ فيلم Anatomy of a Fall

جائزة لجنة التحكيم لـ فيلم Fallen Leaves

جائزة أفضل مخرج الي المخرج تران آن هانج عن فيلم The Pot-Au-Feu

جائزة أفضل ممثلة الي الممثلة التركية ميرفي دزدار عن دورها في فيلم About Dry Grasses

جائزة أفضل ممثل الي الممثل اليابانى كوجي هاشيموتو عن دوره في Perfect Days

جائزة أفضل سيناريو لـ المؤلف الياباني يوجي ساكاموتو عن فيلم Monster.

منح المهرجان النجم مايكل دوجلاس السعفة الذهبية الفخرية، وذلك تقديراً لمسيرته الممتدة بالإضافة إلى مشاركته في السينما.

الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائى يشارك فيها نحو 35 ألف مشارك من حول العالم، وتعد هذه الدورة أولى الدورات بعد 3 دورات عقدت وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.

وعرض في حفل افتتاح المهرجان فيلم الدراما التاريخية الفرنسية Jeanne du Barry، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى جوني ديب، حيث يلعب ديب شخصية لويس الخامس عشر، ويمثل العمل عودة ديب بعد محاكمة تشهير واسعة النطاق من زوجته السابقة أمبر هيرد، فيلم الدراما التاريخية من إخراج مايوين، التى عرضت أفلامها السابقة Polisse و Mon Roi أيضًا في مهرجان كان، وسيعرض الفيلم في دور السينما الفرنسية في نفس يوم العرض الأول.