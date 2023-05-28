شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف ماجد الكدوانى يحتفل بحفل زفافه للمرة الثانية وسط الأصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان يوسف ماجد الكدواني بحفل زفافه للمرة الثانية، مع عروسته كارلا منصور في الجونة، على الطريقة البرازيلية، وسط الأصدقاء والأصحاب، ونشر عددًا من الحضور صور وفيديوهات عبر حساباتهم على إنستجرام.







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واحتفل الجمعة الماضية الفنان يوسف ماجد الكدوانى بحفل زفافه، بحضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم كريم عبد العزيز وريهام عبد الغفور، ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان ورنا رئيس.

وشارك يوسف ماجد الكدوانى فى بطولة مسلسل وبينا ميعاد الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى، وهو بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني.

ودارت أحداث المسلسل عن تربية حسن لأبنائه على الديمقراطية فيما نشأت بنات نادية على الكبت والديكتاتورية، ومن توالى الحلقات تنشأ علاقة بين العائلين ويحدث بينهما مواقف عدائية مختلفة بين حسن ونادية، حتى يفاجأ بها رئيسة مجلس إدارة الشركة التى كان يتوقع رئاستها إضافة إلى المواقف التي تحدث بين أبنائهما في إطار إجتماعى لايت.