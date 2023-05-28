شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى يتساءل: ليه محدش اعترض على "الهيلوجرام"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الملحن عمرو مصطفى على الجدل الذى أثاره خلال الأيام الماضية، حول نيته طرح أغنية من ألحانه بصوت كوكب الشرق أم كلثوم بتقنية الذكاء الاصطناعى، قبل أن يتراجع عن الخطوة، وقال عمرو مصطفى لـ"الخليج 365" إنه لم يسئ إلى أم كلثوم أو تاريخها بل على العكس وصلت فن أم كلثوم وأعدت تقديمه، مؤكدًا أنه كان من باب أولى الاعتراض على تقنية "الهيلوجرام" والتي تقوم على نفس الفكرة واستحضار النجوم الكبار الذين رحلوا عن عالمنا.

وتساءل عمرو مصطفى، ألم أذهب إلى أسرة أم كثوم وأخذت موافقاتهم؟ ألم يكن هذا عملاً بطوليًا؟ فى النهاية حبوا يشوهوا فكرتي راحوا للورثة من جديد، بتعملوا معايا كدة ليه.

كما تساءل عمرو مصطفى: "بقالي أكتر من ثلاث سنوات بدرس المزيكا الجديدة وكنت بسأل هنروح فين وحتى ظهر الذكاء الاصطناعي".

وكان الملحن والمطرب عمرو مصطفى قد أعلن إحياء صوت كوكب الشرق أم كلثوم، وطرح أغنية جديدة لها من ألحانه، مستخدمًا الذكاء الاصطناعي، قبل أن يتراجع عن الخطوة وشارك مقطعًا صغيرًا من الأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب عمرو مصطفى: على مدار 24 سنة قدمت عديد من الألحان لنجوم الوطن العربي.. ومؤخرًا مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.. حبيت اسمع لو كوكب الشرق السيدة أم كلثوم غنت من ألحان عمرو مصطفى هيكون إيه الناتج.. تعالوا نسمع سوا صوت كوكب الشرق أم كلثوم من ألحان عمرو مصطفى وقريبًا هتسمعوا الأغنية كاملة.