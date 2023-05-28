شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يعود للكوميديا فى فيلم "بلوموندو" مع المخرج ياسر سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل النجم حسن الرداد على التحضيرات الأخيرة لفيلمه الجديد بعنوان "بلوموندو" من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي، وينتمى العمل لنوعية الأفلام الكوميدية الذى يعود لها الرداد بعدما قدم الأكشن في آخر أعماله "تحت تهديد السلاح"، ومقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة.

وقدم حسن الرداد آخر أعماله في السينما، فيلم "تحت تهديد السلاح" الذى تم عرضه في شهر نوفمبر الماضى، وشارك في بطولته مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

تدور الأحداث حول رجل أعمال يُدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنا من أجل الحفاظ على أولاده حتى يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات وبعدما يفيق يكتشف العديد من الأسرار وخيانة زوجته مع أقرب أصدقائه ليقرر الانتقام منهم.

أما في شهر رمضان الماضى فشارك حسن الرداد بمسلسل اذاعى بعنوان "رأس رجاء وصالح" بمشاركة زوجته ايمى سمير غانم والفنان بيومى فؤاد وإخراج صفى الدين حسن، وجسد الرداد شخصية صالح، الذي يتورط في عدد من الأزمات والمشاكل، بسبب قيام زوجته الإعلامية "رجاء"، والتي تجسد شخصيتها إيمي، في كشف فساد إحدى العصابات، والتي بدورها تقوم بالقبض على الزوج ومطاردته، ثم تتصاعد بعد ذلك الأحداث، مع استمرار "رجاء" في كشف هذا الفساد وعدم رغبتها في التوقف".