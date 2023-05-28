شكرا لقرائتكم خبر عن الصاحب الجدع والسند رزق.. ماجد الكدوانى وكريم عبد العزيز صداقة 22 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صداقة ممتدة لأكثر من 22 عامًا جمعت النجمين كريم عبد العزيز و ماجد الكدواني، جعلت الجميع يتحدث عنها وخصوصا يوم حفل زواج يوسف نجل النجم ماجد الكدوانى ووقوف كريم بجانب صديقه كأن نجله هو الذى يتزوج وفرحته بنجل صديق عمره، وتداول فيديوهات للنجم كريم عبد العزيز وهو يمسك بدف ويغني ويرقص مع ماجد بكل حماس وفرح.

وقدم ماجد الكدواني وكريم عبد العزيز تعاونهما السينمائي الأول في فيلم حرامية في كي جي تو عام 2001، ثم حرامية في تايلاند عام 2003، وفيلم نادي الرجال السرى في 2019، ثم البعض لا يذهب للمأذون مرتين في 2021، وظهر ماجد الكدواني ضيف شرف في أعمال قدمها كريم عبد العزيز فيلم فاصل ونعود و مسلسل الاختيار 2.

وتحدث الكدوانى فى أكثر من لقاء تليفزيوني، عن كريم عبد العزيز قائلًا: "أعرف كريم عبد العزيز منذ أكثر من 20 سنة، وهو تركيبة ساحرة جدا وحساس أوي وعنده كم من المصداقية رهيب، بالنسبة لي أخ وصديق وبتعرف منه ومن حكمته وتصرفاته وردود أفعاله طول الوقت، ربنا يحفظه ويديمه نعمة في حياتي، مبيعرفش يتكلم غير من قلبه، وطبيعي، عشرة عمر بجد، ودايما مابينا فضفضة ومن الناس القليلة اللي برتاح وانا بتكلم معاها وحاسس بأمان، وهو ممثل كبير ومختلف".

بينما قال عنه كريم عبدالعزيز في أحد اللقاءات: "ماجد من أجمل الناس اللي ممكن تقابلهم، صاحب صاحبه، أخلاق وجدعنة، وحالة استمتاع كبيرة لما أشتغل معاه".

وعن عمق الصداقة بينهما لحظة تكريم كريم عبد العزيز في مهرجان القاهرة السينمائي 43 ونظرة الفخر والسعادة والتأثر التي خصها له ماجد الكدواني وهو يقف على المسرح، والتي حصدت إشادات بالغة من الجمهور، ونشر "عبدالعزيز" وقتها عبر حسابه على "فيس بوك" تلك الصورة التي بها نظرة الكدواني له، معلقا عليها: "الصاحب الجدع والسند رزق.. شكرًا يا صاحبى".