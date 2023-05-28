شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يطرح أغنية "خطير" بتوقيع الموزع رامى سمير.. قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم محمود العسيلى في أغنية جديدة تحمل اسم "خطير" من ألحانه وكلمات مصطفى ناصر وتوزيع رامي سمير، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عددًا من المفاجآت.

وكان قد طرح المطرب محمود العسيلى أغنيته الجديدة "الدلوعة"، على يوتيوب، والأغنية من كلمات الشاعر ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقى على فتح الله.

وطرح العسيلى يوتيوب مؤخراً أحدث أعماله الغنائية، أغنية تحمل اسم "دوم دوم"، من كلمات الشاعر تامر حسين، ويتعاون فيها عسيلى مع الملحن عزيز الشافعي، ومن توزيع موسيقى أحمد طارق يحيى وتم طرحها أيضا على محطات الراديو المختلفة.

وحل النجم محمود العسيلى، ضيفا مع أنغام ببرنامجها "أنغام" الذى يذاع على قناة dmc، فى الجزء الثانى من الحلقة.

وخلال الحلقة تكلم العسيلى عن تكوينه الموسيقى وبداية تعلقه بالمزيكا وقال: "أبويا كان بيسمعنى رياض السنباطى وأم كلثوم وزكريا أحمد.. كنا بنروح تركيا واليونان ومزيكتهم كانت حلوة.. ونشترى أسطوانات مزيكا من هناك.. ونشغل فى البيت أغانى تركي".

وأضاف: "كان عندنا مشكلة فى التسعينات، كل المزيكا كانت شبه بعضها، لغاية عمرو دياب ما غنى ويلومونى، وبدأت وجهة نظرى عن الأغنية فى بلدنا تتغير".

وعن أغنية "حلم بعيد" قال: "من تأليف أمير طعيمة وألحانى، ولحنتها بالصدفة، واتعملت بــ 18 شكل توزيعى".