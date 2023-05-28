شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال بشرى وسالم هيكل والنجمة تطالب باحترام خصوصية الأمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة بشري لـ"الخليج 365" خبر انفصالها عن زوجها سالم هيكل، مشيرة إلى أن الانفصال تم في جو من الود والاحترام وأنهما لا يزالا أصدقاء ويتواصلان ويسألان على بعضهما البعض.

وطالبت بعدم التدخل في الأمر من قريب أو بعيد واحترام خصوصية الأمر خاصة أنهما كانا ولا يزالا أصدقاء.