شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يكرم منة فضالى بعد نجاح مسلسل "جعفر العمدة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى الخليج 365 بالفنانة منة فضالى وذلك بعد نجاح مسلسل "جعفر العمدة" في موسم رمضان 2023، حيث منح الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365 منة درع تكريم الخليج 365، فيما أقيم ندوة فنية بمقر الجريدة.

وشهدت ندوة التكريم حضور الزملاء بقسم الفن المخرج والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر وعماد صفوت وسارة صلاح وزكي مكاوي ومصطفى القصبي ولميس محمد وآخرين.

وتحدثت منة فضالى خلال الندوة عن سر نجاح شخصية نرجس التي قدمتها خلال مسلسل جعفر العمدة، وأكثر المشاهد الطريفة في اللوكيشن، كما تحدثت أيضا عن مشاركتها في مسلسل "سره الباتع" الذى عرض في موسم رمضان أيضا وحقق نجاح كبير .

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، منة فضالى، مى كساب، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.



الخليج 365 يكرم منة فضالى (3)



الخليج 365 يكرم منة فضالى (6)



