شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت دى نيرو عن About My Father: مخرجة العمل مدركة لـ جميع التفاصيل المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم روبرت دي نيرو عن فيلمه الجديد About My Father: "لقد أعجبني السيناريو لأنه يحتوي على تجربة شخصية، كما أنه بعد التعرف على مخرجة الفيلم لورا تيروسو، أدركت أنها مدركة لكل التفاصيل الدقيقة عن هذا العالم الذي نقدمه من خلال أحداث الفيلم، خاصة أن لها خلفية عن طبيعة الحال في بروكلين، بـ جانب كونها إيطالية أمريكية، وهذا ساعدنى كثيرًا في التحضير للعمل، خاصة عندما كنت أحتاج إلي الدعم في التفاصيل الخاصة بـ شخصية "سالفو" التي أقدمها ضمن أحداث الفيلم، فهو أب إيطالي مهاجر لسيبستيان، ويتناول العمل علاقتهما معا".

أما لورا تيروسو مخرجة فيلم About My Father فأشارت قائلة:"إن العمل رومانسي كوميدي عن علاقة أب وأبنه، وهو فيلم نابع من القلب وكوميدى ودافئ، وأعتقد أنه في النهاية ممتع للمشاهدين، خاصة أن الفيلم يسعدني أن يتمكن الجمهور من مشاهدته معا، لأن هناك ما يتعلق بمشاهدة الكوميديا في صالة السينما عن أي تجربة سينمائية أخري".



About My Father



About My Father

على أن يعود النجم روبرت دي نيرو إلي دور العرض المصرية بفيلم كوميدي إجتماعي بعنوان "About My Father" للمخرجة الأمريكية من أصول إيطالية لورا تيروسو، بداية من يوم 31 مايو الجارى.

يلعب دي نيرو في الفيلم الجديد About My Father شخصية مهاجر إيطالي يدعي "سالفو" والذي يعمل كمصفف للشعر، ويدعيه ابنه لمقابلة الفتاة التي يحبها وعائلتها لتدور العديد من المفارقات الكوميدية.

وتدور أحداث الفيلم عندما يصارح سباستيان والده المهاجر الإيطالي الذي يتمتع بصفات محافظة لا تواكب التطور، بأنه ينوي التقدم للزواج من صديقته، فيصر الأب على إفساد عطلة الهالوين بينهما بعدد من الحوادث الكوميدية.

يشارك في بطولة فيلم About My Father مع النجم العالمي روبرت دي نيرو كلا من كيم كاترال وليزلي بيب وسباستيان مانيسكالو وأندرس هولم وديفيد راشي والفيلم الجديد من تأليف أوستن ايرل ووسباستيان مانيسكالو ومن إخراج لورا تيروسو، وبدأ عرضه عالميا يوم 25 مايو في 5 دول وهي الأرجنتين وألمانيا والمجر ونيوزليندا وسينغافورة، بينما سيعرض بدور العرض المصرية يوم 31 مايو الجارى مع فرنسا.