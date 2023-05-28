شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوي يمازح والدته سمية الألفي فى أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد الفيشاوي، فيديو بصحبة والدته الفنانة الكبيرة سمية الألفي، عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو الظهور الأول لها بعد تعرضها لوعكة صحية ومعاناتها مع مرض السرطان.

وقام أحمد الفيشاوي بتصوير والدته الفنانة سمية الألفى وهو يمازحها ويغازلها قائلاً: "ماما بحبك" لعدة مرات، وعلق أحمد الفيشاوى على الفيديو قائلاً: "ألذ وأحلى واحدة في الدنيا الفنانة العظيمة سمية الألفي".

يعرض للفنان أحمد الفيشاوي في السينمات فيلم "رهبة" ويشارك فى بطولة الفيلم بجواره كل من: نسرين أمين، ثراء جبيل، سما إبراهيم، الفنان السعودى محمد القس، محمود البزاوى، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.

وتدور أحداث فيلم "رهبة - مصنع الكراسى" حول سيد رهبة الذى يعيش فى أحد الأحياء الشعبية، ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاءه وشجاعته، لكن حينما يتعرض إلى حادث أليم سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.