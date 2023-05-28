القضاء يقضى برفض دعوى تطالب ببطلان انتخابات الموسيقيين

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة القضاء الاداري برفض دعوي تطالب ببطلان انتخابات نقابة الموسيقين، حملت الدعوي رقم ٥٥٣٥ لسنة ٧٧ قضائيه والمقامه من أحمد رمضان وقضي الحكم ( قبول الدعوي شكلاً ورفضها موضوعاً ).

ورفضت المحكمة الدعوي رقم ١٠٤٨٦ لسنة ٧٧ قضائيه التي أقامها أحمد رمضان، و يطالب فيها بإلغاء تجميد عضويته وإلغاء إحالته للتحقيق وقررت المحكمه عدم قبول الدعوي لزوال صفته ومصلحته .

كما رفض الدعوي رقم ٣٤٠٩٥ لسنة ٧٧ قضائية والتي تطالب بإلغاء مجلس التأديب الذي قرر بإيقاف مقيم الدعوي، ومنعه من مزاولة المهنه بعدم إختصاص المحكمة.