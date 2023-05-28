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القضاء يقضى برفض دعوى تطالب ببطلان انتخابات الموسيقيين

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القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة القضاء الاداري برفض دعوي تطالب ببطلان انتخابات نقابة الموسيقين، حملت الدعوي رقم ٥٥٣٥ لسنة ٧٧ قضائيه والمقامه من أحمد رمضان وقضي الحكم ( قبول الدعوي شكلاً ورفضها موضوعاً ).

 

ورفضت المحكمة الدعوي رقم ١٠٤٨٦ لسنة ٧٧ قضائيه التي أقامها  أحمد رمضان، و يطالب فيها بإلغاء تجميد عضويته وإلغاء إحالته للتحقيق وقررت المحكمه عدم قبول الدعوي لزوال صفته ومصلحته .

 

كما رفض الدعوي رقم ٣٤٠٩٥ لسنة ٧٧ قضائية والتي تطالب بإلغاء مجلس التأديب الذي قرر بإيقاف مقيم الدعوي، ومنعه من مزاولة المهنه بعدم إختصاص المحكمة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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