شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد منسي يقدم "بيت الدمية" على مسرح روض الفرج.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المخرج السعيد منسي لتقديم العرض المسرحي "الدمية البرية" مأخوذ عن نص "بيت الدمية" ونص "البطة البرية" لهنريك إبسن، وذلك بداية من غدٍ الإثنين الموافق 29 مايو ولمدة عشرة أيام، علي مسرح قصر ثقافة روض الفرج.

وقال المخرج السعيد منسي لـ"الخليج 365": عرض الدمية البرية من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، فرع ثقافة القاهرة، والعرض يناقش فكرة مصير الإنسان الذي أحيانًا كثيرة لم يكن بيده بل إنه يجبر علي أن يعيش بطريقة يتحكم فيها غيره، وهناك شخصيات كثيرة يتغير مصيرها بسبب الظروف التي تتحكم فيها وأصبحوا مجرد دمي في يد آخرين.

وتابع منسي: العرض بطولة كل من أمنية محسن، نورهان القاضي، أحمد رسمي، عمرو عبد الله، باسم مجدي، تقي طارق، جاسر حامد، أحمد أبو العلا، محمد صابر، ديكور أحمد شربي، موسيقي زياد هجرس، إضاءة أسامة حربي، ملابس أحمد مرعي، مكياج داليا علاء الدين، تصميم البوستر محمد البدري، مخرج منفذ أسامة جميل.

يذكر أن آخر عروض المخرج السعيد منسي عرض "الحب في زمن الكوليرا" الذي عرض علي مسرح الطليعة وهو العرض الحاصل على جائزة أفضل عرض مسرحي ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري الدورة الماضية، كما حصل أيضا بالمهرجان على جوائز أفضل أشعار لحامد السحرتي، أفضل دراماتورج لمينا بباوي، أفضل تأليف موسيقي لوليد الشهاوي، وجائزة أفضل مخرج للسعيد منسي.