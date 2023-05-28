شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاشة فى سوق الغناء بقيادة حمادة هلال والجسمى وكارمن سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سوق الغناء المصرى انتعاشة صيفية، أبطالها نجوم الغناء في مصر والوطن العربى، حيث طرح عدد من نجوم الغناء عددا من ألاغنيات السنجل خلال الأيام الأخيرة الماضية، جعلت بينهم منافسة قوية ومن هؤلاء النجوم الفنان حمادة هلال الذى طرح مؤخرًا أغنيته السنجل "متحملانى" التي من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.

كذلك طرحت المطربة كارمن سليمان أحدث أغانيها التي تحمل اسم "أنت الأصيل" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات الشاعر الغنائي صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أماديو، وميكس طاهر صالح، وماستر ماهر صلاح، وإنتاج زوجها الملحن والمطرب مصطفى جاد.

وتقول كلمات أغنية أنت الأصيل: "أنت الأصيل اللي فاضللي بعد أمّا صفصفت الهوجة وأنت الوحيد اللي فاهمني ودماغنا على نفس الموجة عندك جمال مهما بدوّر الدنيا مبقتش تجيبه وعليك حنان الله الله عليك حنان الله ينوّر شغل المعلّم لحبيبه ومين يعلّي عليك يا سيدي ده أنا لو كنت راسماك بايدي لا كنت أزوّد.. ولا أجوّد صدفتنا عملتلي سعادة فقلت أشوفك مرة كمان المرة فجأة بقت عادة والعادة اهي قلبت إدمان أصل أنت من أول بصّة سحرك ميتقاللوش لأه دخلت قلبي واديك لسّه دخلت قلبي واديك لسّه عمّال بتعلى وتترقّى ومين يعلّي عليك يا سيدي ده أنا لو كنت راسماك بايدي لا كنت أزوّد.. ولا أجوّد ميزان حياتي وتمامي عندك طب انت فكرك استغنى عنك لا عندي نية ولا امكانية.

أيضا طرحت المطربة نادية مصطفى أحدث أغانيها التي تحمل اسم "يسلملى ذوقهم" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات نور عبد الله وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامى دهيمة وأحمد حسام ومن إخراج رودينا حاطوم.

وتقول كلمات الأغنية:

يسلملي ذوقهم اللي احنا ذوقهم

عاليين فى عينا ولا حد فوقهم

غاليين فى سوقنا غاليين فى سوقهم

وان غابوا ندعى الله يسوقهم

هما اللي الدلع يبقالهم لايق

بيقيدوا قلبي بنظرة حرايق

هما وبس لقلبي شقايق

دول موصوفين لدوايا

فينا عشمهم وعشمنا فيهم

ومهما غبنا نيجي نلاقيهم

وان غابوا عمر ييجوا يلاقونا

أيضًا طرح المطرب الشعبى أحمد شيبة وأغنيته الجديدة من "غير سلام" التي تعاون فيها مع كل من خالد سلطان وسامح الكومى والتوزيع إسلام شيبسى

تقول كلمات الأغنية

يلى عشانكو كنت بحارب .. انتو عملتوا معايا الواجب

انا والله ما زعلان منكم عادى اصل الدنيا كلها تجارب

وطرح المطرب مصطفى حجاج، أغنيته الجديدة "بنت الناس"، ليفتتح بها صيف 2023، حيث يستعد لأكثر من مشروع غنائى آخر، والأغنية من كلمات الجوكر وألحان أحمد عبده وتوزيع أسامة عبد الهادي.

وأخيرًا طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي أغنيته الجديدة "يا خبر" عبر يوتيوب من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع أمين نبيل، هندسة الصوت هاني محروس.