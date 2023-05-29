شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن Anatomy of a Fall الفائز بـ السعفة الذهبية بـ كان 76 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فيلم الدراما الفرنسي Anatomy of a Fall أو Anatomie d'une chute، بجائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائى في دورته الـ 76، التي اختتمت فعالياتها منذ ساعات، العمل يدور في إطار إثارة، من إخراج جوستين ترييت من سيناريو شارك في كتابته ترييت وآرثر هراري، وتلعب دور البطولة ساندرا هولر ككاتبة تحاول إثبات براءتها من وفاة زوجها.



Anatomy of a Fall



Anatomy of a Fall

عرض فيلم Anatomy of a Fall لأول مرة في العالم في مهرجان كان السينمائي الـ 76 يوم 21 مايو الجارى، على أن يتم إصداره في دور العرض الفرنسية يوم 23 أغسطس المقبل.

فيلم Anatomy of a Fall يدور حول ساندرا، كاتبة ألمانية، ألقي القبض عليها بتهمة القتل بعد وفاة زوجها في الثلج في ظروف غامضة وتحاول إثبات براءتها خلال المحاكمة.

العمل يقوم ببطولته كل من ساندرا هولر، سوان ارلاود، ميلو ماتشادو جرانر، أنطوان رينارتز، صموئيل ثيس، جيني بيث، سعدية بنتيب، كميل رذرفورد، آن روتر، صوفي فيليير.



Anatomy of a Fall



Anatomy of a Fall

منح المهرجان النجم مايكل دوجلاس السعفة الذهبية الفخرية، وذلك تقديراً لمسيرته الممتدة بالإضافة إلى مشاركته في السينما.

الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائى يشارك فيها نحو 35 ألف مشارك من حول العالم، وتعد هذه الدورة أولى الدورات بعد 3 دورات عقدت وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.

وعرض في حفل افتتاح المهرجان فيلم الدراما التاريخية الفرنسية Jeanne du Barry، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى جوني ديب، حيث يلعب ديب شخصية لويس الخامس عشر، ويمثل العمل عودة ديب بعد محاكمة تشهير واسعة النطاق من زوجته السابقة أمبر هيرد، فيلم الدراما التاريخية من إخراج مايوين، التى عرضت أفلامها السابقة Polisse و Mon Roi أيضًا في مهرجان كان، وسيعرض الفيلم في دور السينما الفرنسية في نفس يوم العرض الأول.