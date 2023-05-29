فن ومشاهير

عمر كمال يُحيى حفل زفاف شقيقته ويغنى أشهر أغنياته.. صور

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القاهرة - سامية سيد - احتفل المطرب عمر كمال بزفاف شقيقته آية، ببلده محافظة السويس، وحرص عمر كمال على إحياء حفل زفاف شقيقته وقام بغناء مجموعة من أشهر أغنياته منها، بسكوتاية مقرمشة، بنت الجيران، انتى قلبى وربنا، وغيرها.

ويطرح المطرب عمر كمال الديو الأسبوع المقبل، والأغنية من توزيع إسلام شيبسى، وصور كمال وسارة الأغنية على طريقة الفيديو كليب فى منطقة شبرامنت.

وانتهى عمر كمال أيضًا من تسجل أغنية جديدة يقدمها ديو مع المطرب عبد الباسط حمودة، ويتعاون فيها الثنائى لأول مرة مع الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن المقرر تصويرها فيديو كليب خلال الأيام المقبلة لعرضها بعد الانتهاء من المونتاج.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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