فن ومشاهير

عبد الباسط حموده وأحمد شيبة وحسن شاكوش يشعلون حفل زفاف شقيقة عمر كمال

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القاهرة - سامية سيد - أحيا عدد كبير من نجوم الأغنية الشعبية، حفل زفاف شقيقة المطرب عمر كمال المقام بمحافظة السويس، حيث أحيا فقرات حفل الزفاف كل من: عبد الباسط حمودة أحمد شيبة، حسن شاكوش، حمادة مجدى، عمرو الجزار، حمادة الصغير وعمر الكروان.

احتفل المطرب عمر كمال بزفاف شقيقته آية، وحرص عمر كمال على إحياء حفل زفاف شقيقته، وقام بغناء مجموعة من أشهر أغنياته، منها: بسكوتاية مقرمشة، بنت الجيران، انتى قلبى وربنا، وغيرها.

ويطرح المطرب عمر كمال ديو مع سارة الزكريا بعنوان "بيبى" خلال الفترة المقبلة، والأغنية من توزيع إسلام شيبسى، وصور كمال وسارة الأغنية على طريقة الفيديو كليب فى منطقة شبرامنت.

وانتهى عمر كمال أيضًا من تسجل أغنية جديدة يقدمها ديو مع المطرب عبد الباسط حمودة، ويتعاون فيها الثنائى لأول مرة مع الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن المقرر تصويرها فيديو فيديو كليب خلال الأيام المقبلة لعرضها بعد الانتهاء من المونتاج.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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