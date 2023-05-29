شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو يحوم حول عارضة الأزياء إيرينا شايك.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحوم الشائعات خلال الفترة الحالية حول ارتباط الممثل ليوناردو دى كابريو بعارضة الأزياء إيرينا شايك، وفقًا لتقرير موقع الديلى ميل الذى أكد أن دى كابريو حاول التقرب من شايك أثناء تواجدهما بفعاليات مهرجان كان، إلا أن التقرير ذاته أشار لأن ذلك عكس عادات ليوناردو الذى دومًا ما يفضل الارتباط بفتيات أقل من 25 عامًا، وبالتالى فقد لا تتطور علاقته مع إيرينا إلى الجد نظرًا لأنها في سن الـ 37 عامًا من العمر.



ليوناردو دى كابريو

ويعتبر ليوناردو دى كابريو أحد أهم ممثلي جيله ومن أفضل الممثلين في تاريخ السينما العالمية، وبالتالي دومًا ما يتم ترشيح اسمه لجوائز أوسكار أفضل ممثل كل عام، وهو ما تكرر خلال الفترة الأخيرة بعدما عرض فيلمه الأخير بمهرجان كان مع المخرج مارتن سكورسيزى، Killers of the Flower Moon.

فوفقاً لأكثر من موقع مؤخرًا رشح العديد مما شاهدوا ليوناردو دى كابريو في الفيلم بمهرجان كان لنيل جائزته الثانية فى الأوسكار، نظراً لأنه لا يمتلك بتاريخه الطويل سوى جائزة واحدة فقط.

وكان الممثل العالمى ليوناردو دي كابريو أشاد بـ المخرج المتميز ومعلمه منذ فترة طويلة مارتن سكورسيزي بعد العرض الأول لدراما الجريمة الغربية Killers of the Flower Moon في مهرجان كان السينمائي في جنوب فرنسا.

وتحدث دي كابريو خلال مؤتمر صحفي عن الفيلم قائلا: "لقد كان مارتن قادرًا على تعريف نفسه بأنه المخرج الوحيد في عصرنا".

وفى حديثه عن شراكة المخرج الفنية مع الممثل العالمى روبرت دي نيرو، الذي يلعب أيضًا دورًا محوريًا في الفيلم، والذى يعد تعاونه الحادي عشر مع سكورسيزي، قال دي كابريو قائلا:"المستويات الفنية التي تمكنوا من تحقيقها معًا عالية جدا، وعلاقتهم ساعدتنى على التغيير، وليس هذا فقط بل كانت نموذج مهم بالنسبة لي، ولقد أثرت على الجيل بأكمله من الممثلين الذين نشأت معهم ولا مثيل له".