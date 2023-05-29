شكرا لقرائتكم خبر عن 361 مليون دولار لفيلم فان ديزل الجديد Fast X عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Fast X إلى 361 مليونًا و50 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures، ووصلت مدته إلى ساعتين و21 دقيقة، منذ طرحه يوم 19 مايو الجارى بـ دور العرض حول العالم.

وانقسمت إيرادات العمل بين 91 مليونًا و235 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و269 مليونا و815 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

ويدور فيلم Fast X ، حول مواجهة أخطر خصم سيواجه البطل على الإطلاق، ويتمثل فى تهديد مرعب يحاول تحطيم هذه العائلة وتدمير كل شيء، وكل شخص، يحبه دوم توريتو، إلى الأبد .

في خلال فيلم Fast 5 الذى طرح 2011، أخرج دوم وطاقمه زعيم المخدرات البرازيلي الشائن هيرنان رييس وقاموا بإنهاء إمبراطوريته على جسر في ريو دي جانيرو، ما لم يعرفوه هو أن نجل رييس، دانتي (جيسون موموا)، شاهد كل شيء وقضى السنوات الـ 12 الماضية في التخطيط لجعل دوم يدفع الثمن النهائي.

الفيلم من إخراجLouis Leterrier ، وأعضاء فريق Fast X من فريق التمثيل هم :ميشيل رودريجيز، تيريز جيبسون، كريس "لوداكريس" بريدجز، ناتالي إيمانويل، جوردانا بروستر، سونج كانج، جايسون ستاثام، جون سينا وسكوت إيستوود، مع هيلين ميرين الفائزة بجائزة الأوسكار وتشارليز ثيرون الحائزة على جائزة الأوسكار. كما يضم الفيلم طاقمًا جديدًا استثنائيًا ، بما في ذلك الحائز على جائزة الأوسكار بري لارسون في دور تيس.