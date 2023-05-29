شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تعود لبلاتوهات مسلسل أرواح خفية بعد أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة سمية الخشاب لـ ”الخليج 365” عن أنها سوف تعود إلى بلاتوهات مسلسل "أرواح خفية" لتستأنف تصوير مشاهدها بعد توقف فترة طويلة تلعب الفنانة سمية الخشاب، بطولة مسلسل أرواح خفية، وهو تأليف سوسن عامر من إخراج المخرج إبرام نشأت، ويشارك سمية الخشاب البطولة كل من منذر رياحنة ونضال الشافعي وآخرون، كانت سمية قد صورت بعض المشاهد بالعين السخنة قبل شهر رمضان الماضى.

أخر أعمال سمية الخشاب كان مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المُسلسل في الأربعينات مُرورًا بالخمسينات، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه، وهو من محافظات صعيد مصر، ويضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة، ويعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس، ويعجب بفتاة فرنسية، وتتوالى الأحداث.