بالتايجر.. جوري بكر بزياة وزن ملحوظة توثق الأيام الأخيرة من الحمل… شاهدوا كيف أصبحت!

كتب امير فتحي في الاثنين 29 مايو 2023 06:50 صباحاً - شاركت الفنانة جوري بكر جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة جديدة لها.

تألقت جوري بفستان تايجر أنيق كشف عن حملها في الفترة الأخيرة، وتركت شعرها منسدلاً بشكل بسيط مع مكياج ناعم وأنيق.

جوري بكر توثق أيام حملها الأخيرة

تفاعل الجمهور والمتابعين مع إطلالتها وتغزلوا في أناقتها رغم حملها، وتمنوا لها أن تضع مولودها بسلام.

جوري بكر تكشف عن حملها أثناء تصوير جعفر العمدة

هذا وقد كشفت الفنانة جورى بكر عن حملها وانتظارها مولودها الأول، وذلك بعد احتفالها بزواجها قبل شهر ديسمبر الماضي، موضحة: “عرفت بخبر حملي أثناء تصوير مشاهدي فى مسلسل جعفر العمدة، وقررت إخفاء الأمر لحين الانتهاء من التصوير، حيث لا يتأثر صناع العمل بهذا الخبر، لاسيما أن التصوير كان مكثفًا ومشاهدي كانت صعبة”.

وتستكمل جورى بكر بخبر حملها حالة السعادة الكبيرة التي تعيشها حاليًا بسبب تحقيقها نجاحًا لافتًا فى مسلسل جعفر العمدة مع النجم محمد رمضان، والذي تم عرضه في شهر رمضان 2023، إذ جسدت شخصية وداد التي أثارت الجدل وتفاعل الجمهور مع تصرفاتها خلال أحداث العمل.

وحلّت جورى بكر ضيفة على تليفزيون “اليوم السابع”، وكشفت خلال اللقاء أن المخرج محمد سامي هو من اكتشفها فى مسلسل “البرنس”، وأنه السبب فى نجاحها، وأنها كانت متخوفة من دور وداد، وحرصت على أن تكون على قدر المسئولية لأنه وضع ثقته فيها.

وأشارت جوري بكر إلى أنها تلبست الشخصية وكانت تتحرك زى وداد وتتكلم بطريقة وداد حتي في لوكيشن التصوير، والكثير شعر أنني تغيرت بسبب الشخصية، وحاولت أن أعود لشخصيتي الحقيقية.

وأوضحت: “وداد شخصية حقيقية وبسيطة وتسببت فى أن العبايات والجلبيات تعود للصدراة”، مضيفة: “لبست العباية ونزلت إلى السيدة زينب لأرى الستات البسيطة بيتعاملوا إزاي وبيتكلموا إزاي، واستفدت كتير وعملت معايشة لمجمتع الحارة”.

من هو زوج وداد الحقيقي؟

زوج الفنانة جوري بكر يُدعى “رامي أحمد محمد”. ويبلغ من العمر 40 عامًا. يعيش حاليًا في قطر، تحديدًا بـ الدوحة. وهو دائم السفر ويحرص دائمًا على نشر صور له أثناء زياراته المختلفة لبدان العالم.

تقدم لخطبة جوري بكر، في سبتمبر الماضي، بعد قصة حب جمعتهما بحسب ما قالت الفنانة في إحدى لقاءاتها.

نشر رامي مجموعة من الصور، خلال حفل زفافه، المقام في إحدى الفنادق الكبرى بالإسكندرية، وكتب عليهم: الحمد لله الذي بنعمته، تتم الصالحات.

واحتفل رامي بعيد ميلاده الـ 40 بصحبة زوجته جوري في مارس الماضي.ونشر صورة تجمعه بجوري في 4 سبتمبر 2022، وأمامهما مائدة على شكل قلب باللون الأحمر، معلقًا عليها: قالت نعم، مستخدمًا إيموجي الخاتم.

ويتابع “رامي” زوج جوري بكر 990 من مستخدمي تطبيق الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام“، بينما يتابعه 880 شخصًا.

من هي جوري بكر؟

هي ممثلة مصرية تمكنت من تسجيل اسمها من خلال قائمة المشاهير خلال فترة تسجيل بسيطة للغاية، ولدت جوري في الإسكندرية، بمصر .في شهر أكتوبر عام 1988، عمرها حوالي 34 سنة. درست الإعلام والإذاعة والتلفزيون، ثم سافرت إلى الإمارات العربية المتحدة، وبدأت عملها كمذيعة على قناة زد تي في.

عملت في حياتها الأولى كمذيعة، ثم أحببت المشاركة في مجال عروض الأزياء ، حيث عملت كعارضة أزياء في أحد الفيديوهات الفنية، ثم عملت منذ بداية عام 2020 في مجال التمثيل، وشاركت لأول مرة في مسلسل البرنس إلى جانب النجم محمد رمضان، وعملت معه أيضًا في نسر الصعيد ثم أصبحت وجها فنيًا يرغب العديد من المخرجين في توظيفه معها في أكثر من عمل فني ، خاصة في الأعمال التي تتواجد ضمن مسيرة رمضان.

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