شكرا لقرائتكم خبر عن بدأت من المسرح واشتهرت بأدوار الشر.. ذكرى رحيل علية الجباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين، ذكرى رحيل الفنانة علية الجباس، حيث إنها رحلت في 29 مايو ومن من مواليد محافظة بورسعيد يوم 8 يوليو عام 1943، بدأت حياتها الفنية مفتش جمارك في بورسعيد إلى أن قامت بتأسيس فرقة الجمارك المسرحية، ثم عملت بنادي المسرح مع الفنان فؤاد صالح، وانتقلت علية إلى القاهرة لأداء مسرحية الدرافيل وبعدها اختارها المخرج أسامة أنور عكاشة لأداء دور السبعاوية في مسلسل ليالي الحلمية ثم اتجهت إلى السينما.

وأول الأفلام التي قدمتها مشاركتها بفيلم "المزاج" للمخرج على عبد الخالق، وكان الفيلم من بطولة مديحة كامل، فيفي عبده، أحمد بدير ومن تأليف ماجدة خير الله، وبعد ذلك شاركت بفيلم "يا مهلبية يا" مع المخرج شريف عرفة وبطولة ليلي علوي، هشام سليم، أحمد راتب، عبد العزيز مخيون".

من أعمالها الفنية "حديث الصباح والمساء، ليالى الحلمية، هستريا، هوانم جاردن سيتى، 85 جنايات اتجهت إلى السينما وقدمت العديد من الأفلام وتم حصر أدوارها فى نمط البلطجة، فقدمت دور السجانة ومعلمة القهوة وصاحبة بيت شعبى ودور زوجة الأم فى مسلسل "نحن لا نزرع الشوك" للفنانة آثار الحكيم قدمت الجباس في عام 1993، مشاركتها المميزة في فيلم "85 جنايات" مع المخرج علاء كريم ومن بطولة حسين فهمي ورغدة، وجسدت خلال أحداث الفيلم شخصية السجينة "صبحية السويسية".

سبب حصرها فى أدوار البلطجية أنها استطاعت لعبه ببراعة جعلها تتميز فى هذا النمط، ويتم اختيارها من بين عدد معدود من الكومبارسات اشتهرن بأدوار البلطجة مثل فايزة عبد الجواد وفاطمة كشرى وملك الجمل.