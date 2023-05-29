بعد ظهوره بالبلوزة.. رد ناري من أحمد سعد على إهانة طليقته سمية الخشاب!

كتب امير فتحي في الاثنين 29 مايو 2023 08:47 صباحاً - أثار الفنان أحمد سعد حالة واسعة من الجدل في الساعات القليلة الماضية، بعد مشاركته منشور جديد على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب أحمد سعد “اختياراتي مدمرة حياتي”.

وأشار الكثير من متابعيه بأن السبب وراء هذا المنشور، هو الرد على سخرية طليقته سمية الخشاب بخصوص إطلالته في حفله الأخير بموسم جدة بالمملكة العربية السعودية، والتي وصفها بعض الأشخاص بأنها نسائية.

وقد أثار النجم أحمد سعد الجدل بسبب ملابسه في حفله الأخير بموسم جدة، وظهر بها وهو يرتدي بلوزة من خامة الشبك على Vest.

تعليق أحمد سعد على منتقدي إطلالته الأخيرة

أول تعليق من سمية الخشاب على إطلالة أحمد سعد

وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“، كانت الفنانة سمية الخشاب، قد علقت على إطلالة طليقها الفنان أحمد سعد، في حفله بجدة وظهوره بملابس شفافة، وكتبت “وأنا أقول لبسي راح فين؟”.

وشارك الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور سمية الخشاب ساخرين من أحمد سعد، وعلق أحدهم “إيه اللي أحمد سعد لابسه ده؟”، وأضاف آخر”هو اتفاجئ بالحفلة وملحقش يكمل الكم باين”، وكتب أحد المتابعين “هو مش خايف ليستهوا؟”، وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي “أحمد سعد بيقدم محتوى كوميدي”.

انتقادات واسعة لـ أحمد سعد بعد إطلالته في حفله بجدة

وشارك العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صور أحمد سعد خلال حفله في جدة، والذي ظهر فيه مرتديًا حلق وملابس شفافه، وانتقد الجمهور إطلالة أحمد سعد، وعلق أحدهم ساخرًا “في ايه لا بجد في ايه!!! أحمد سعد .. توب الرجولة معمول عمولة.. سيبوه انا عايزه حي”، وكتب آخر “”حلق وبادي حريمي وفي السعوديه لأ حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربنا يرحمنا برحمته الواسعة”، ليتصدر أحمد سعد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ويعلق الكثير من الأشخاص على منشوره الأخير.

نقابة المهن الموسيقية تتدخل!

في نفس السياق، نقلت وسائل إعلام محلية عن المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، علاء عامر، أن النقابة سوف تدرس ضوابط وقواعد معينة لحسم الإطلالات الجريئة للمطربين على المسرح.

وأشار “عامر” إلى أن مسألة ظهور المطربين بملابس جريئة على المسرح، سوف تُطرح في أول اجتماع لمجلس النقابة، لافتا إلى أن النقابة مسؤولة عن جميع أعضائها داخل وخارج مصر.

وأعرب الفنان أحمد سعد في وقت سابق، عن سعادته الغامرة لإحياء الأمسية بالمملكة العربية السعودية.

وقال “سعد” خلال منشور عبر “فيسبوك”: “بصراحة شرف كبير حفلتي مع الفنان الكبير صاحب التاريخ العظيم من الحب والفن والأخلاق الفنان محمد فؤاد. والنصيب الأكبر من سعادتي أنني سأكون وسط الجمهور الفرفوش الذواق الجمهور السعودي والجمهور العربي على أرض السعودية.. شكرًا بلدي الحبيبة مصر.. وشكرًا بلدي الثانية السعودية.. وشكرًا معالي المستشار تركي آل الشيخ”.

حفل أحمد سعد :

فاجأ المستشار تركي آل الشيخ؛ الفنان أحمد سعد بمداخلة هاتفية أذيعت في حفله بجدة مساء الخميس، أثناء سفره وغيابه عن حضور الحفل الذي شارك فيه أيضا الفنان محمد فؤاد.

وطلب المستشار ترك آل الشيخ من أحمد سعد بشكل مفاجيء، أن يغني له حاجة للراحل بليغ حمدي، قائلا:” يا أحمد سعد أنا بحبك وبحب صوتك، والناس كتير ما يعرفوش إنك جامد في الأغاني الكلاسيك وعايز اسمع حاجة لبليغ حمدي، أنا في النصف الثاني من الكرة الأرضية وعايز أسهر النهاردة على صوتك لحاجة من بليغ حمدي”.

وبادل أحمد سعد المستشار ترك آل الشيخ بالتحية، ووصف المكالمة بأنها عزيزة على قلبه، وغنى له أغنيته الشهيرة :” سيدي يا مدلعنا يا جدع يا أصيل”.

قدم الفنان أحمد سعد حفل جماهيري ضخم بموسم جده في السعودية وسط حضور عدد كبير من محبيه، وخرج إلى الجمهور بغناء “ايه اليوم الحلو ده” ثم قدم عدد كبير من أغانيه لمدة أكثر من ساعة ونصف.

وشهد الحفل على عدد كبير من المفاجآت كان علي رأسها ظهور الفنان عمرو سعد لأول مرة في حفل غنائي لشقيقه وهو ما قاله سعد اثناء الحفل وطلب من عمرو الصعود علي خشبه المسرح.

ثم فاجأ الجمهور بأغنية دويتو بينه وبين عمرو تحمل اسم “عملنا حملة” وطلب من عمرو غنائها سويا لأول مرة أمام الجمهور على المسرح في وصلة رقص غنائي استعراضي.

الجدير بالذكر أن أحمد سعد سيكون ضمن النجوم المشاركين لإحياء حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

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