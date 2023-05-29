خبر مؤسف جدًا عن الفنانة بشرى!

كتب امير فتحي في الاثنين 29 مايو 2023 08:47 صباحاً - بعد زواج دام 3 سنوات، أعلنت الفنانة المصرية بشرى عن طلاقها من رجل الأعمال سالم هيكل، دون أن تخوض في تفاصيل ما حدث.

وأعلنت بشرى في تصريحات صحافية عن وقوع الطلاق بينها وبين زوجها، مشيرة إلى استمرار علاقة الصداقة والتواصل بينهما.

انفصال بشرى وزوجها سالم هيكل

ورفضت بشرى أن تخوض في الأسباب التي أدت إلى انفصالهما، معتبرة أن الأمر شخصي ويخص عائلتها فقط، وليس من حق أحد التحدث في هذا الأمر.

واكتفت الفنانة المصرية بالإعلان فقط عن الأمر وتأكيده للصحافة، لتقطع بوقوعه بعد خروج الشائعات، دون أن تتحدث عن تفاصيله وأسبابه، مشيرة على حسن العلاقات مع طليقها وأنهما «أصدقاء».

انفصال بشرى عن زوجها ينضم إلى قائمة انفصالات فنية وقعت في شهر مايو الجاري، حيث بدأ الشهر بخلافات بين حسن شاكوش وزوجته انتهت بالانفصال والمشاجرات واللجوء إلى القانون، كما أعلن تامر حسني انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل، قبل أن تعلن الأخيرة عن الأسباب الخفية للأمر، وتتهم مديرة أعمال طليقها بأنها من تسببت في تدمير منزلها.

طلاق بشرى:

وكانت قد احتفلت الفنانة بشرى وطليقها سالم هيكل، بعيد زواجهما الثاني، ووجهت له رسالة حب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك».

وشارك سالم زوج الفنانة بشرى، مجموعة من الصور التي تجمهما في لحظات رومانسية، وعلق عليها كاتبا: «عيد زواج سعيد يا حياتي أجمل امرأة التي منحتني أجمل حياة».



وشاركت الفنانة بشرى منشور زوجها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجماعي «إنستجرام»، وعلقت عليها وكتبت «في اسبوع عيد جوازنا بقولك يا أبوالسوالم، كل سنة وانت طيب».

أضافت: «يا ابن الأصول والذوات يا أجمل رجل أنجبته الطبيعة، وحصوة في عين اللي ما يصلي على النبي، المنفسنين يمتنعون».

بشرى وطليقها:

كان قد فاجأ رجل الاعمال سالم، زوجته الفنانة بشرى، خلال حلولهما ضيوفا مع الإعلامية مني الشاذلي، في حوار سابقا، بهدية عيد الحب، وكانت عبارة عن ورد وخاتم وجواب غرامي، وقرأت بشرى الجواب أمام الجمهور، والذي عبر فيه سالم عن حبه الشديد لها، وأنه سيظل بجانبها طيلة العمر .

وكشف سالم أنه اعترف لبشرى بحبه لها في سن الـ 13، وقال أصبحنا سويا حتى عمر 16 سنة، وحينها قالت له بشرى أنها تعاني من مشكلة في القلب، وأن هذه المشكله ستمنعها من الزوج به وتتركه .

وأضاف رجل الأعمال سالم هيكل خلال لقاء سابق في برنامج «معكم منى الشاذلي»: «علمت أنها في الساحل، فذهبت لها سريعًا مع ابن عمى وتفاجأت أنها مع أحد أقاربي وقالت لى باركولنا احنا قرينا الفاتحة، ولم يمر اليوم إلا وقد قرأت فاتحة أنا أيضا».

أعمال بشرى الجديدة

وبعيدًا عن الانفصال تستعد الفنانة بشرى للمشاركة في الجزء الجديد من “فيلم حريم كريم“، والذي يحمل اسم “أولاد حريم كريم”، ويأتي بعد نحو 18 عاما من عرض الجزء الأول، الذي حقق نجاحا كبيرا لدى الجمهور.

وقرر صناع الفيلم تقديم جزء ثان يتناول ما حدث للجيل التالي للأبطال، مع استبدال عدد كبير من نجوم الجزء الأول بنجوم آخرين.

يُذكر أن فيلم “معالي ماما” يعد آخر أعمال الفنانة بشرى، الذي عرض عام 2022، ودارت أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، بطولة محمود الليثي، نور قدري، نور إيهاب، شيماء سيف، سامي مغاوري، إيمان السيد، علاء مرسي، شريف باهر، محمد علي رزق، وآخرين، وهو من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور.

الخليج 365

الخليج 365