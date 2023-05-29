بفتحة ساق كبيرة.. أمينة خليل تُثير ضجة بفستانها الجرئ على السجادة الحمراء بـ مهرجان كان – «شاهد»

كتب امير فتحي في الاثنين 29 مايو 2023 08:47 صباحاً - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة أمينة خليل خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي.

لفتت أمينة خليل الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة لافتة و جريئة، حيث ارتدت فستان طويل ذا اكمام مكشوفة، وبشق من الجانب كشف عن ساقها، واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأبيض و الأسود.

إطلالة أمينة خليل

انتعلت أمينة خليل حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الفخامة التي زادت من أناقتها وجاذبيتها.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت أمينة خليل على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

وحضرت “أمينة” في العرض العالمي الأول لفيلم “The Old Oak” بحضور فريق العمل والتقطت عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء في زيارة كأحد مشاهير الفن في العالم.

أمينة خليل

ومؤخرًا، كانت كشفت الفنانة أمينة خليل، عن جوانب مهمة من حياتها الشخصية، خلال حلولها ضيفة على برنامج “طريق تالت”، الذي يذاع ضمن الخريطة البرامجية لشهر رمضان.

وأوضحت أمينة خليل أن عائلتها لعبت دورا كبيرا في بناء شخصيتها، قائلة: أهلى مسكوا إيدي في الطريق اللي اخترت أمشي فيه شخصيتي أو شغلي أو اختياراتي في الحياة ومفرضوش عليا طريق معين.

أمينة خليل: بابا وماما حنينين

واستطردت: بابا وماما حنينين ومتفتحين العقل وخلوني أنشأ في بيئة متفتحة التفكير ومهتمين جدا بتعليمي والبيت يبقى كويس وسعيد على قد ما يقدروا.. ودعموني جدا لما قررت أبقى ممثلة رغم الضغوط من أفراد تانية من العيلة لإنه مكنش قرار سهل بس دلوقتي الموضوع بقى متقبل أكتر.



وعن علاقتها بأصدقائها، قالت أمينة خليل في نفس اللقاء: الأصدقاء بياخدوا حيز كبير جدا من حياة أي بنت سواء بنات أو شباب.. في أصدقاء لما مهمين جدا مع نجاحي عمرهم ما غيروا طريقتهم معايا.. ولا حسيت ان في استغلال للنجاح بتاعي.

أمينة خليل تتحدث عن الخذلان

أما عمن تخاذلوا معها، أوضحت أمينة خليل:” في ناس تانية اتغيروا معايا وظهروا على حقيقتهم وعيطت بدل الدموع دم كتير لإني حاسة إني اتخذلت وأنا كنت بحبهم أوي.

وأشارت أمينة خليل إلى أنها تحاول دائما عدم التأثر بما تمر به موضحة:”بحاول لما اكتشف الحقيقة مقلبش إنسانة خوافة وعيني في وسط راسي وأعمل ألف حساب لأي شخص”.

وكشفت أمينة خليل عن أقرب شخصية لها قائلة:” دكتورة ليلى سعد هي أمي الروحية وصديقتي جدا وبتتفرج على كل أفلامي ومسلسلاتي وعارفة كل حاجة في حياتي كانت بتدرس لي تمثيل وحببتني في الفن”.

أما عن مسلسلها المفضل، فأوضحت أمينة خليل:” بحب مسلسل عائلة الحاج متولي وكنت عاوزه أعمل أدوار كل الستات وكنت بتفرج عليه وبقول عاوزة أبقى زي غادة عبد الرازق.. واتفرجت عليه عشري مليون مرة”.

وتحدثت أمينة خليل عن الدور الذي قدمته ومقرب لها، قائلة:” كل الأدوار اللي عملتها بحبها وأثرت فيا بس نازلي في جراند أوتيل كان طفرة في حياتي.. كان في روح موجودة في المسلسل ده مش هتتعوض وكنا كلنا صغيرين أوي”.

أحدث أعمال أمينة خليل

وعرض لأمينة خليل مؤخرًا مسلسل “الهرشة السابعة” والذي نافست به ضمن موسم رمضان 2023 الماضي وشاركها البطولة كلاً من محمد شاهين، أسماء جلال، علي قاسم، تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

يُذكر أن أمينة خليل تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية منها “فيلم شماريخ” بطولة آسر ياسين، وفيلم “وش في وش” بطولة محمد ممدوح، وأخيراً بفيلم “شقو” مع عمرو يوسف والمقرر عرضهم تجارياً خلال العام الجاري.

الخليج 365

الخليج 365