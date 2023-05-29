شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام حاولت كشف لغز اغتيال الرئيس الأمريكى جون كينيدى فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين الـ29 من مايو مع ذكرى ميلاد الرئيس الأمريكي جون كينيدى الذى توفى عام 1963 في حادثة هزت العالم أجمع لما فيها من دراما كبيرة لم يتخيلها أشد المتشائمين بشأن الرئيس الأمريكي الشاب وقتها، والذى كان يمتلك كاريزما خاصة جدًا، قبل اطلاق الرصاص عليه وهو في سيارة مكشوفة خلال جريمة لم تبح بأسرارها إلى الآن.

وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على أبرز الأفلام السينمائية التي تطرقت إلى جوانب عديدة بشأن الرئيس الأمريكي وملابسات قتله، في محاولة لإبراز ما حصل في قوالب سينمائية نالت إعجاب قطاع كبير من الجمهور.

JFK

أول تلك الأعمال هو فيلم "JFK" الذى يعتبر اسمه بمثابة اختصار للأحرف الأولي من اسم الرئيس الأمريكي كنيدي عام 1991 وهو من تأليف وإخراج أوليفر ستون، وبطولة كيفين كوستنر وسيسي سباسيك، وحقق الفيلم جائزة الأوسكار لأفضل تصوير سينمائي.

يتطرق الفيلم إلى الحياة الشخصية للرئيس الراحل جون كينيدي، بالإضافة إلى أهم الأحداث السياسية التي حدثت بعهده مثل أزمة صواريخ كوبا، وإدارته للعلاقات مع السوفييت أثناء الحرب الباردة.



JFK

Thirteen Days

فيلم آخر نتطرق له، وقد صدر عام 2000، بطولة كيفين كوستنر وبروس جيرنود، وأخرجه روجر دونالدسون، وحقق الفيلم جائزة ستالايت لأفضل مونتاج.

يتطرق الفيلم إلى أزمة الصواريخ الكوبية التي وضعها الاتحاد السوفيتي في الستينات، والتي رأت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تمثل تهديدا مباشرا لأمنها، وتدور أحداث الفيلم 13 يوما، داخل البيت الأبيض بين الرئيس ومستشاريه لبحث الحل المناسب لتلك الأزمة التي أحدثت صخباً عالمياً كبيراً.

Parkland

ثالث فيلم هو Parkland والذى عرض في 2013 وأنتجه النجم الكبير توم هانكس، وإخراج وتأليف بيتر لانديسمان، وبطولة النجمين زاك إيفرون وجاكي ويفر.

والذى يسلط الضوء من زاوية أخرى على اغتيال كينيدي من خلال مستشفى باركلاند الذى انتقل لها بعد اطلاق الرصاص عليه وتوفى فيها، حيث تنطلق الأحداث من المستشفى، وما نتج عن ذلك من أمور عديدة.