عرض فيلم About My Father لـ روبرت دي نيرو آخر مايو فى مصر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم روبرت دي نيرو إلى دور العرض المصرية بفيلم كوميدي اجتماعي بعنوان "About My Father" للمخرجة الأمريكية من أصول إيطالية لورا تيروسو، بداية من يوم 31 مايو الجارى.



About My Father

يلعب دي نيرو في الفيلم الجديد About My Father شخصية مهاجر إيطالي يدعي "سالفو" والذي يعمل كمصفف للشعر، ويدعيه ابنه لمقابلة الفتاة التي يحبها وعائلتها لتدور العديد من المفارقات الكوميدية.

وتدور أحداث الفيلم عندما يصارح سباستيان والده المهاجر الإيطالي الذي يتمتع بصفات محافظة لا تواكب التطور، بأنه ينوي التقدم للزواج من صديقته، فيصر الأب على إفساد عطلة الهالوين بينهما بعدد من الحوادث الكوميدية.



About My Father

يمثل فيلم About My Father عودة للنجم روبرت دي نيرو للأفلام الإجتماعية الكوميدية التي عرضت في دور العرض المصرية بعد فترة طويلة منذ أن قدم فيلم " The War with Grandpa" الذى طرح خلا عام 2020 مع المخرج تيم هيل، كما أن الفيلم يأتي عرضه بعد أن أعلن دي نيرو أنه أصبح أبا للمرة السابعة في سن 79 عاما.

يشارك في بطولة فيلم About My Father مع النجم العالمي روبرت دي نيرو كلا من كيم كاترال وليزلي بيب وسباستيان مانيسكالو وأندرس هولم وديفيد راشي والفيلم الجديد من تأليف أوستن ايرل ووسباستيان مانيسكالو ومن إخراج لورا تيروسو، وبدأ عرضه عالميا يوم 25 مايو في 5 دول وهي الأرجنتين وألمانيا والمجر ونيوزليندا وسينغافورة، بينما سيعرض بدور العرض المصرية يوم 31 مايو الجارى مع فرنسا.



About My Father