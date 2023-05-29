هذا الطفل أصبح أحد عمالقة السينما المصرية عمره الآن 83 عامًا.. ابنه نجم كبير وشقيقته زوجة ممثل شهير!

كتب امير فتحي في الاثنين 29 مايو 2023 11:51 صباحاً - انتشرت صورة على صفحات السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية لفنان مصري يعرفه الجميع، وتعود الصورة لأيام طفولته، حيث تفاعل المتابعين واعتبر القليل جدا منهم أن ملامحه ليست مختلفة تمامًا.

ولكن الكثير ممن شاهد الصورة لم يعرف هذا الفنان إلا أن أقوياء الملاحظة تمكنوا من التعرف عليه بعد وقت من التركيز والتفكير.

صورة نادرة من طفولة الزعيم

أنه الزعيم عادل إمام الذي تداولت صفحات نشطاء التواصل الاجتماعي من عشاق فنه ومحبية صورة نادرة له، حيث ظهر فيها وهو طفلا صغيرًاا وقد جاءت ملامحه بعيدة عن ملامحه الآن.

صورة نادرة من طفولة الزعيم عادل إمام مع والديه

السيرة الذاتية لـ الزعيم عادل إمام

يعد الفنان عادل إمام من الممثلين الذي تركوا بصمة مميزة بعالم الفن سواء في مجال الأعمال الدرامية أو في عالم السينما، حيث اشتهر بـ أدواره المميزة والمختلفة، لذا نستعرض لكم أبزر محطات عادل إمام بعالم الفن.

ميلاد وطفولة عادل إمام

ولد عادل إمام في 17 مايو عام 1946 في حي السيدة العائشة لأسرة ريفيه فقيرة، حيث كان يعمل والده شاويش بالشرطة المصرية، ثم انتقل عادل إمام رفقة عائلته إلى حي المهندسين ثم إلى مدينة المنصورية بالجيزة وتعود أصول أسرة عادل إمام عائلة إلى قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

البداية الفنية لـ عادل إمام

التحق الفنان عادل إمام بـ كلية الزراعة جامعة القاهرة، وخلال دراسته بالكلية ظهرت موهبة عادل إمام المميزة، وكانت بداياته مع عالم الفن من خلال مشاركته بـ مسرحية أنا وهو وهي في العام الثالث من الجامعة رفقة فؤاد المهندس وشويكار، وحققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، حيث لفت عادل إمام انتباه الجميع بموهبته المميزة.

وبعدها توالت أدواره المميزة في عدد من المسرحيات أبرزها مسرحية مدرسة المشاغبين، والتي كانت بداية شهرته بعالم الفن، حيث استطاع عادل إمام من خلال أدائه الكوميدي المميز بالمسرحية أن يكون له مكانة مميزة في قلوب الجمهور.

أما بالنسبة لعالم السينما، فكانت بداية عادل إمام مع السينما من خلال مشاركته بأدوار صغيرة في عدد من الأفلام منها مراتي مدير عام، كرامة زوجتي، وعفريت مراتي.

واشتهر عادل إمام بالسينما المصرية، خاصة بعد مشاركته في عدد من الأعمال المميزة منها، البحث عن فضيحة بطولة ميرفت أمين وسمير صبري، وفيلم البحث عن المتاعب مع محمود المليجي وناهد شريف وصفاء أبو السعود.

وخلال فترة الثمانينات والتسعينات، أصبح عادل إمام نجم شباك التذاكر بالسينما المصرية، حيث ذاع صيته بشكل كبير خلال تلك الفترة، حيث جسد عادل إمام خلال تلك الفترة شخصية المصري مثل، الاب المتعلم أو الريفي البسيط الذي يتصدى لقسوة الحياة.

ولم يقتصر نجاح عادل إمام على تجسيد الأدوار ذات الطابع الكوميدي، حيث جسد عدد من الأفلام الأكشن والأثارة مثل أفلام، النمر والأنثى، المولد، حنفي الأبهة، المتسول، سلام يا صاحبي والتي حققت نجاحًا كبيرًا للغاية.

عيد ميلاد عادل إمام

احتفلت الصفحة الرسمية للزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 83، الذي يصادف يوم الأربعاء الموافق 17 مايو الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ عادل إمام مقطع فيديو للزعيم يجمع مجموعة من أعماله وأدواره الشهيرة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلّق على الفيديو: «اليوم عيد ميلاد الفنان الكبير الأستاذ عادل إمام.. كل سنة وأنت طيب يا زعيم»، وتفاعل معه العديد من الجمهور والمتابعين ونجوم الفن مثل درة، التي قالت له: «كل سنة وأنت طيب يا زعيم».

وكتبت له الفنانة المصرية ياسمين جمال قائلة: «كل سنه وحضرتك طيب وبخير وصحة وسعاده دايمًا يارب».

وجاء الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، بنشر صورة له، والتعليق عليها: «اليوم عيد ميلاد الفنان الكبير صانع الابتسامة الزعيم عادل إمام.. كل سنه وأنت طيب يا زعيم».

كما قدم في التليفزيون أعمالا هامة من بينها: فرقة ناجي عطالله، أحلام الفتى الطائر، دموع في عيون وقحة، فلانتينو.

غياب الزعيم عن الساحة منذ 3 سنوات

وتغيب إمام عن الساحة منذ موسم دراما رمضان 2020، بعد قيامه ببطولة “مسلسل فلانتينو” بمشاركة عدد من النجوم الشباب.

ورغم غياب النجم الكبير فإن اسمه كان حاضرًا من خلال محبيه وجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ “الزعيم” الترند، وهو اللقب الذي يحمله عادل إمام على مدار تاريخه الفني، بسبب مشاركة محمد إمام في فيلم “عمهم”، الذي طرح مؤخرًا في السينمات، حيث احتفى به الجمهور من محبي الزعيم عادل إمام، وتسببوا في تصدره.

إعتزال الزعيم التمثيل نهائيًا

النجم عادل إمام اعتزل الفن بشكل نهائي بعد 60 عام من الإبداع الفني، حيث أكد شخص مطلع داخل عائلة النجم الكبير عادل إمام، أنه قد اتخذ القائد قرارًا بالتوقف نهائية عن الفن، وأفاد المصدر بعدم صحة مشاركة الفنان عادل إمام في فيلم “الواد وأبوه”، إذ أنه لم يظهر في أي عمل فني جديد، واتخذ قراراً بالابتعاد عن عالم الفن بأي شكل.

وكانت آخر أعمال الفنان عادل إمام “مسلسل فلانتينو” الذي قدمه خلال موسم رمضان 2020، وشاركه في بطولة العمل كل من الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والفنانة داليا البحيري وعدد آخر من النجوم الشباب.

شائعات عن وفاة عادل إمام:

من جهة ثانية، علّق المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، على حقيقة وفاة الفنان، بعد تداول أنباء عن وفاته على مواقع السوشيال ميديا.

وعبّر شقيق الزعيم عادل إمام عن استيائه من تلك الشائعات المزعجة، وقال أن الزعيم يتمتع بحالة صحية جيدة، ويقضي وقته وسط أحفاده ومحبيه داخل منزله.

وأوضح عصام إمام أن الزعيم يشارك مع أبنه محمد عادل إمام في فيلم يحمل اسم «الواد وأبوه»، ومن المقرر بدء التجهيزات الأخيرة للعمل وانطلاق التصوير بعد طرح الفنان محمد إمام فيلم عمهم في السنيمات.

مؤخرًا، أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات صحافية خاصة لأحد المواقع المصرية أن الخبر الذي انتشر يفيد بوفاة عادل إمام ودخوله في غيبوبة شائعة، نافيا كل ما يتم تداوله ومؤكدا أن “الزعيم” بخير وصحة جيدة.

هذه الشائعة لم تكن الاولي التي تعرض لها الزعيم عادل إمام، فمنذ عده أشهر انتشر اشاعه اصابه الزعيم بمرض الزهايمر -على نهج والده الراحل- وتدهور وضعه الصحي ودخوله المتكرر إلى المستشفى.

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