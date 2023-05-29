شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيى حفلاً موسيقياً فى دار الأوبرا المصرية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقيًا مساء اليوم، الاثنين، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية، وأعد خيرت برنامجا فنيا مميزا لهذا الحفل يتضمن مجموعة من أشهر أعماله.

ويستعد عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي يوم 3 يونيو المقبل، على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات وأبو الهول، ويقدم خلالها باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية، التي يعشقها ويتفاعل معها الجمهور، ومنها "إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، 100 سنة سينما، الخواجة عبدالقادر، فيها حاجة حلوة"، بالإضافة إلي عدد من المفاجآت.

ولم تكن تلك المرة الأولي التي يقيم فيها الموسيقار العالمي حفلا بمسرح الصوت والضوء فلقد كانت أولي حفلاته في عام 2017، بعد سنوات من حفل تكريمه بها عام 2011 في حفل الأنامل الذهبية، ولكن هذه المرة سيكون الحفل له طابع مختلف كما أكد القائمون علي الحفل، والذي سيقدم من خلاله خيرت أكثر من 20 مقطوعة موسيقية مختلفة في أجواء تاريخية لم تقدم من قبل، ويستوعب عدد 3200 كرسي.

وفى سياق آخر، حصل عمر خيرت مؤخراً على جائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب واختياره شخصية العام الثقافية، وعلق على ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بأنه شرف كبير له، ويشعره بأن الجائزة لمصر وليس لشخصه، مضيفاً أنه سعيد بالجائزة التي تقدر الفنان وتمكنه من إخراج المزيد من الفن للشعوب.