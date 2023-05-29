شكرا لقرائتكم خبر عن حفلة على الضيق.. تامر حسنى يغنى مع ركاب داخل طائرة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم تامر حسني عن موقف طريف تعرض له داخل طائرة مع وفد من الركاب الأردنيين، ونشر فيديو خلال حسابه على إنستجرام وعلق عليه بـ"بالصدفة لقيت الجروب الأردنى العسل ده فى الطيارة، وكانوا بيمسوا عليا فى الطيارة، وبيغنوا من النهارده هدلعنى بصوت عالى".

وأضاف تامر، "رحت رايح لهم وقلبناها حفلة وسليتهم شوية لحد ما الطيارة اتملت ولميت الأجرة وطلعنا، نورتوا مصر يا غاليين".



تامر حسني

كان الفنان تامر حسنى قد نشر الإعلان التشويقى الأول لفيلم "تاج" الذى يلعب فيه دور البطولة، ومن المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل، حيث شارك جمهوره الفيديو الترويجى للفيلم عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، معلقًا: "الإعلان التشويقى الرسمى لفيلم تاج.. استعنا على الشقاء بالله.. يارب يعجبكم"، مؤكدًا :"لأول مرة فى السينما العربية سوبر هيرو بمقاييس مارفيل العالمية".

وفى وقت سابق، قالت المخرجة سارة وفيق لـ"الخليج 365" إنها فى مرحلة جرافيكس الفيلم حاليًا بالتزمن مع تصوير المشاهد المتبقية من الفيلم، خاصة أنها انتهت من مشاهد الأكشن فى أحداث العمل، مشيرة إلى أنه من المحتمل طرح التيزر الرسمى للعمل مساء اليوم بعد الانتهاء من كل تفاصيله.