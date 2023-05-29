شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان السورى أسامة الرومانى ونقابة الفنانين السوريين تنعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى صباح اليوم الفنان السورى أسامة الرومانى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 81 عاما، وذلك بعد وصوله إلى مستشفى دار الشفاء فى العاصمة دمشق.

ونعت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق الفنان الراحل أسامة الروماني في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك، وكتبت: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير أسامة الروماني، إنا لله وإنا إليه راجعون".

نقابة الفنانين السوريين تنعى الفنان اسامة الرومانى

أسامة الروماني ممثل ومخرج سوري ولد في دمشق، وهو الشقيق الأصغر للفنان الراحل هاني الروماني، بدأ حياته الفنية في الستينات من خلال أعمال مثل زقاق المايلة، ثم شارك في مسرحيتي ضيعة تشرين وغربة، ثم سافر إلى الكويت وشارك في إنتاج مسلسل افتح يا سمسم وسلامتك، وأبرز أدواره في الدراما السورية كان في مسلسل حمام القيشاني حيث أدى فيه دور العقيد أديب الشيشكلي.

غاب نحو 40 عاماً عن سورية وعن الوسط الفني ليعود قبل بضع سنواته من وفاته، ويشارك في العديد من الأعمال، منها في المسرح "ضيعة تشرين"، "غربة"، وفى السينما "المغامرة"، "وجه آخر للحب"، وفي التلفزيون "ساعي البريد"، "أسود أبيض"، "بريمو"، "الأميرة الخضراء"، "حياتنا"، "بصمات على الزمن"، "حمام القيشاني"، "على قيد الحب"، "كسر عضم"، "الكرزون"،