شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب تشعر كيم كاردشيان بالذنب تجاه حبيبها السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت كيم كارداشيان عن شعورها بالذنب تجاه حبيبها السابق، نجم الكوميديا الأمريكى بيت ديفيدسون، فى الحلقة الأولى من برنامج تليفزيون الواقع "The Kardashians".

وقالت كيم، 42 سنة، "لقد كان ذنبى، مرّ بالكثير بسبب علاقته بى"، فى إشارة إلى ما اضطرّ لتحمّله من شتائم وإساءات من زوجها السابق كانييه ويست خلال فترة ارتباطها به، وتحدّثت أيضا نجمة تليفزيون الواقع عن شعورها حيال المواعدة بعدما انتشرت شائعات عن مواعدتها نجم كرة القدم توم برادى، وسط تقارير بأنّ الاثنين أصبحا مقرّبين من بعضهما.

ليست مستعدة للمواعدة

وقالت كارداشيان تعليقا على ذلك، "حسنًا، أنا عزباء، ولست مستعدّة للمواعدة وهذا جيّد".

يذكر أن كيم بدأت مواعدة ديفيدسون مطلع عام 2022، بعدما تقدّمت بطلب الطلاق من ويست.

من ناحية أخرى، احتفلت كيم كارداشيان بعيد ميلاد ابنها من زوجها السابق كانى ويست، وسط أجواء وديكورات وملابس رجال الإطفاء، حيث قضت كيم وقتًا ممتعًا مع ابنها Psalm West للاحتفال بعيد ميلاده الرابع، واللذان ارتديا ملابس رجال الإطفاء.

شاركت كيم كارداشيان جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو من الاحتفال عبر تطبيق "تيك توك"، وقالت فى المقطع المصور: "نحن هنا فى شاحنة الإطفاء للاحتفال بعيد ميلاد سالم"، ونشرت نجمة تليفزيون الواقع مقطع الفيديو يوم 6 مايو تزامنًا مع حفل تتويج الملك تشارلز، رغم أن عيد ميلاد ابنها يأتى فعلياً فى 9 مايو.