شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يغنى مع أردنيين على الطائرة قبل إحياء زفاف الأمير الحسين "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم تامر حسني عن موقف طريف تعرض له داخل طائرة مع وفد من الركاب الأردنيين، ونشر فيديو خلال حسابه على إنستجرام وعلق عليه بـ"بالصدفة لقيت الجروب الأردنى العسل ده فى الطيارة، وكانوا بيمسوا عليا فى الطيارة، وبيغنوا من النهارده هدلعنى بصوت عالى".

وأضاف تامر، "رحت رايح لهم وقلبناها حفلة وسليتهم شوية لحد ما الطيارة اتملت ولميت الأجرة وطلعنا، نورتوا مصر يا غاليين".



تامر حسني يأتى هذا فيما يحيى فنانون مصريون وأردنيون وعرب حفلا غنائيا بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولى العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف، اليوم الاثنين، وأكدت وسائل إعلام أردنية أن الحفل الغنائى سيقام فى ستاد عمّان الدولى فى مدينة الحسين الرياضية، بمشاركة الفنان تامر حسني، أحمد سعد، فنانتين أردنيتين هما ديانا كرزون، وزين عوض، ومن الفنانين العرب، راغب علامة. وسيبدأ الحفل فى الساعة 8 من مساء اليوم، حيث ستغلق الأبواب مع بدء الحفلة، والمسجلون للحضور عليهم التواجد فى الموقع قبيل بدء الحفل بـ 3 ساعات؛ حيث سيمنع دخول المركبات إلى المدينة الرياضية. وسيكون الدخول مجانا عبر التسجيل على موقع إلكترونى خاص بالحفل، كما تتوافر حافلات نقل مجانية من (عبدون، الجاردنز، مجمع الجنوب، وحدائق الحسين) إلى الحفل، حيث سيكون التجمع لتحرك الحافلات بين الساعة 5 - 6.30 مساء بتوقيت المملكة الأردنية.

كان الفنان تامر حسنى قد نشر الإعلان التشويقى الأول لفيلم "تاج" الذى يلعب فيه دور البطولة، ومن المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل، حيث شارك جمهوره الفيديو الترويجى للفيلم عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، معلقًا: "الإعلان التشويقى الرسمى لفيلم تاج.. استعنا على الشقاء بالله.. يارب يعجبكم"، مؤكدًا :"لأول مرة فى السينما العربية سوبر هيرو بمقاييس مارفيل العالمية".

وفى وقت سابق، قالت المخرجة سارة وفيق لـ"الخليج 365" إنها فى مرحلة جرافيكس الفيلم حاليًا بالتزمن مع تصوير المشاهد المتبقية من الفيلم، خاصة أنها انتهت من مشاهد الأكشن فى أحداث العمل، مشيرة إلى أنه من المحتمل طرح التيزر الرسمى للعمل مساء اليوم بعد الانتهاء من كل تفاصيله.