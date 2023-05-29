شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب صالح يعلن عدم تعاونه مع شيرين عبد الوهاب.. ويؤكد: حرصًا على استمرار صداقتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامى إيهاب صالح انفصاله عن التعاون مع النجمة شيرين عبد الوهاب في إدارة أعمالها وذلك حسبما قال حفاظًا على صداقتهما سويًا، وكتب إيهاب صالح تغريدة، عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر" قائلاً: "جمهور شيرين العظيم الحمد لله على نجاح حفل جدة كما كان متوقعًا، وده العادي بتاع شيري في أي حفلة، أجلت الإعلان بالقرار ده لحد بعد الحفلة، وحابب أشكركم جدًا على كم الدعم الرهيب في خلال الفترة اللى فاتت ليها في المقام الأول، وطبعًا بعد كده ليا."





وأضاف: "قررنا إن من الأفضل لينا إن نحط صداقتنا والعشرة قبل أي حاجة، وإني أبتعد عن إدارة أعمالها، وده أكيد لمصلحة الطرفين ولينا أسبابنا، مبروك وشكرًا يا شيري من كل قلبي ويا رب أكون على قد وعدي وكلمتي ليكي، أني دايمًا في ضهرك والحمد لله الدنيا دارت من أول وجديد وتكسري الدنيا حفلة بعد حفلة، وخلاص أهو الألبوم على أبواب، ومتأكد أنه هينجح نجاح غير عادي".

وتابع: "فرحان بشكل ملوش وصف بنجاحك، ورجوعك بالقوة دي وده إللي اتعودنا عليه منك طول السنين دي، أنا كده كده دايمًا موجود زي ما انتي عارفة، وربنا يديم كل اللى بينا على خير وآسف لو في أي لحظة كنت قصرت معاكي بأي شكل، أحب أشكر كمان جمهورك أكيد إللي مشوفتش منه غير كل خير وحب، شكرًا بجد من كل قلبي.

واختتم إيهاب صالح: ربنا دايما يحبب فيكي خلقه، ويبعد عنك أي شر بكل أشكاله ويكتبلك السعادة، أتمنى التوفيق لمديرين الأعمال الجايين، وادعمهم دايمًا بأي شكل أكيد عشان تفضلي دايمًا على القمة.