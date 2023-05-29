شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود تشارك فى حفل ختام مهرجان إبداع بموسمه الـ 11 غدًا والان مع تفاصيل الخبر
الحفل يحضره كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وحشد كبير من الإعلاميين ونجوم الفن الذي سيتم تكريمهم في الحفل ومنهم د. أشرف زكي، اسم الفنان خالد صالح، محمد رياض، منال سلامة والكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال.
صفاء أبو السعود بدأت حياتها بالالتحاق بمعهد الكونسرفتوار وحصلت على الدبلوم من المعهد عام 1967 وبعد ذلك حصلت عام 1972 على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية منذ ستينات وبداية سبعينيات القرن العشرين، كما أن لديها العديد من المسرحيات والأوبريتات الخاصة بالأطفال.
طرحت في ثمانينات القرن العشرين أغنية عن العيد بعنوان «أهلاً بالعيد» أصبحت أغنيتها أحد أشهر الأغاني في الأعياد في الوطن العربي.
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