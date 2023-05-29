شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود تشارك فى حفل ختام مهرجان إبداع بموسمه الـ 11 غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة صفاء أبو السعود، غدًا الثلاثاء، في حفل ختام الموسم الـ 11 لمهرجان إبداع الذي تقيمه سنويًا وزارة الشباب والرياضة في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، حيث تقوم الفنانة صفاء أبو السعود بإلقاء الكلمة الخاصة بلجان التحكيم.

الحفل يحضره كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وحشد كبير من الإعلاميين ونجوم الفن الذي سيتم تكريمهم في الحفل ومنهم د. أشرف زكي، اسم الفنان خالد صالح، محمد رياض، منال سلامة والكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال.