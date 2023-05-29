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صفاء أبو السعود تشارك فى حفل ختام مهرجان إبداع بموسمه الـ 11 غدًا

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القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة صفاء أبو السعود، غدًا الثلاثاء، في حفل ختام الموسم الـ 11 لمهرجان إبداع الذي تقيمه سنويًا وزارة الشباب والرياضة في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، حيث تقوم الفنانة صفاء أبو السعود بإلقاء الكلمة الخاصة بلجان التحكيم.

 

الحفل يحضره كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وحشد كبير من الإعلاميين ونجوم الفن الذي سيتم تكريمهم في الحفل ومنهم د. أشرف زكي، اسم الفنان خالد صالح، محمد رياض، منال سلامة والكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال.

 

صفاء أبو السعود بدأت حياتها بالالتحاق بمعهد الكونسرفتوار وحصلت على الدبلوم من المعهد عام 1967 وبعد ذلك حصلت عام 1972 على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية منذ ستينات وبداية سبعينيات القرن العشرين، كما أن لديها العديد من المسرحيات والأوبريتات الخاصة بالأطفال.

 

طرحت في ثمانينات القرن العشرين أغنية عن العيد بعنوان «أهلاً بالعيد» أصبحت أغنيتها أحد أشهر الأغاني في الأعياد في الوطن العربي.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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