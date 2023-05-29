شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة ينتهى من تصوير أحدث أغانيه "فيه كتير حلوين" باليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم راغب علامة من تصوير أغنيته الجديدة "في كتير حلوين" في العاصمة اليونانية أثينا، ومقرر طرحها خلال أول أسبوعين من الشهر المقبل، لتكون عودة للنجم اللبناني إلى تقديم أغانى جديدة بعد ما يقرب من عام من آخر أغنية طرحها بعنوان "استمارة 6" في شهر يوليو الماضي من كلمات نادرعبد الله، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع توما.

وفى سياق متصل أهدى راغب علامة، أغنية خاصة لولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله ورجوة آل سيف، بمناسبة حفل زفافهما، وذلك بعد وصوله العاصمة الأردنية عمان اذ يشارك في الحفل الجماهيرى الذى يقام مساء اليوم في استاد عمّان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، بمشاركة الفنان تامر حسني، أحمد سعد، فنانتين أردنيتين هما ديانا كرزون، وزين عوض.

الأغنية التي أهداها راغب هلامة لولى عهد الأردن من كلمات وألحان الشاعر فارس إسكندر وتوزيع فارس مسعد وتقول كلماتها: "الاردن بالحب ولا اقوى.. بالفرح نجوم عم تضوي..فرح الحسين ورجوه الاردن فرحان..ومن اعز جبين سيدنا..ولمعت عينا ملكتنا..عمان ع عرسن عزمتنا..جينا يا عمان..ويا امير اللي ما حدا قدك..شريكة عمر قلبك حبك..ياللي اسمك على اسم جدك اغلى انسان".