شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز أعمال الفنان السورى الراحل أسامة الرومانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الفنان السورى الراحل أسامة الرومانى صباح اليوم عن عمر يناهز الـ81 عامًا، حيث ولد الراحل في دمشق، وهو شقيق الفنان هاني الروماني، وكان قد غاب عن الساحة الفنية فترة طويلة امتدت نحو 40 عامًا، قبل أن يعود العام الماضى حيث شارك بمسلسل "على قيد الحب"، وفي هذا العام شارك بمسلسل "مربى العز"

اسامة الرومانى

وبدأ الروماني مسيرته الفنية في الستينيات، وذلك عندما شارك في مسلسل بعنوان "ساعي البريد" في عام 1963، ثم شارك بعدها في مسلسل بعنوان "زقاق المايلة"، والمسرحية السياسية الساخرة "ضيعة تشرين".

ويعتبر مسلسل "حمام القيشاني" من أبرز الأعمال التي شارك بها الروماني، حيث ضم العمل خمسة أجزاء، تم إنتاج الجزء الأول منه في عام 1994، وهو من تأليف دياب عيد ومن إخراج هاني الروماني.

وعرض المسلسل وقائع تاريخية في الأراضي السورية في حارة تسمى "حمام القيشاني"، وقد نال المسلسل الجائزة الثانية في حفل تكريم في أحد مهرجانات تكريم الأعمال الدرامية السورية، وصنف المسلسل أنه درامي تاريخي.

وشارك في بطولته الفنان سلوم حداد الذي جسد شخصية شوكت القناديلي، أما الفنان أسامة الروماني فقد جسد شخصية أديب الشيشكلي الذي ظهر في الجزأين الثاني والثالث.

ومع عودته أخيرا إلى الساحة الفنية بعد غياب طويل، تلقى عروضا عدة للمشاركة في أعمال فنية، منها؛ مسلسل "على قيد الحب" مع النجم دريد لحام، وكذلك مسلسل "كسر عضم"، بدور ذي ملامح شيطانية، إخراج رشا شربتجي.

وكان له ظهور مميز للغاية في مسلسلي "خريف عمر" و"مربى العز" في موسم رمضان 2023، حيث لعب في الثاني بدور أحد شيوخ الحارة "أبو علاء".