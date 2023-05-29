شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ينشر صورًا من لقائه مع اللاعب البرازيلى نيمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد رمضان عن صور تجمعه باللاعب البرازيلى نيمار نجم نادى باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك أثناء تواجده في مدينة موناكو الفرنسية خلال الأيام الماضية، حيث وثق رمضان لقاءه مع نيمار عبر حسابه بموقع إنستجرام وعلق بإيموجى كرة قدم وميكروفون"، لتنهال التعليقات على الصورة وأبرزها تعليق هالة صدقى التى كتبت: "عايزه تيشيرت منه".

وفى سياق متصل يواصل محمد رمضان تصوير فيلم "ع الزيرو" المرشح للعرض في موسم عيد الأضحى المقبل، ويشارك في بطولة الفيلم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، اسلام إبراهيم شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويناقش الفيلم قضية هامة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.

ويعرض لمحمد رمضان حاليًا في السينمات فيلم "هارلى" ويشارك في بطولته مى عمر، محمود حميده، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج حمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

وقدم محمد رمضان في رمضان الماضى مسلسل "جعفر العمدة" وشارك في بطولته زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.