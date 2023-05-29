شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يخيم على أهل الفن فى سوريا برحيل 5 نجوم فى أقل من 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى 29 مايو الفنان السورى أسامة الرومانى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 81 عامًا، وذلك بعد وصوله إلى مستشفى دار الشفاء فى العاصمة دمشق.

ومن قبله توفي الفنان السورى شادى زيدان، في 24 فبراير 2023شقيق الفنان السوري أيمن زيدان، عن عمر يناهز 48، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا ودخوله إلى المستشفى.

شادي زيدان بدأ حياته الفنية بمساعدة شقيقه الفنان أيمن زيدان الذي وأعطاه دوراً صغيراً في مسلسل "أيام الغضب" عام 1995، كما تعد نقطة انطلاق خالد زيدان في عالم الشهرة والنجومية هو دور "محروس" في المسلسل الكوميدي الاجتماعي "عيلة ٦ نجوم" في عام 1996، وقدم بعده دور "عفيف" في مسلسل "عيلة سبع نجوم" في عام 1997، كما شارك في عدد من الأفلام السينمائية منها: "صور"، و"وجه آخر للقتل" .

وفى 9 أبريل 2023 رحل الفنان السورى فائق عرقسوسي ولد الفنان الراحل في دمشق، فى 3 يونيو عام 1954 بحى الشاغور، تخرج فى معهد الفنون المسرحية بالقاهرة وله العديد من المسلسلات التليفزيونية، ويعتبر من أبرز نجوم سوريا والذين شاركوا فى عدد من الأعمال السورية، ومنها مسلسل "حارة نسيها الزمن"، كما قدم شخصية عمر بالجزء الثاني من المسلسل الشهير "أبو كامل"، وشارك أيضا فى مسلسل "ما ملكت أيمانكم" بشخصية الأستاذ معروف والذي أثار جدلا واسعا وقت عرضه.

أما في 23 أبريل من نفس الشهر رحل الفنان السورى محمد قنوع عن عمر ناهز 49 عامًا متأثرا بنوبة قلبية وهو من مواليد دمشق في 26 من شهر سبتمبر في عام 1973، وهو ابن عائلة قنوع الفنية الشهيرة وهو ابن الفنان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع وعائلته كانوا يعملون بمسرح دبابيس بفرقة الأخوين قنوع.

وبدأ قنوع مشواره الفني مع الفنان السوري ياسر العظمة عام 1995، وشارك محمد في أجزاء السلسلة الكوميدية الشهيرة "مرايا" كما عمل في مجال الإعلان التجاري لفترة وكان آخر أعمال محمد قنوع مسلسل العربجي الذي قدم من خلاله شخصية شومان، وهي الشخصية التي قتلت في الحلقة 21 على يد عبدو العربجي.

وفى 15 مايو رحل الفنان السورى محمد خرماشو، عن عمر يناهز 71 عامًا، ومسيرة محمد خرماشو الفنية استمرت لأكثر من 40 عاماً، وتنوعت أعماله بين الكرتونية والتلفزيونية والسينمائية، كما شارك في المسلسل باب الحارة بأجزائه الخمسة، وقدم خلال أحداث المسلسل شخصية "أبوحسن"، وظهر في الجزأين الرابع والخامس كضيف شرف مسلسل باب المراد من إخراج فهد ميري هو آخر عمل درامي ظهر فيه.

وفي التلفزيون قدم العديد من المسلسلات وهم نزار قباني والبركان، وحمام القيشاني والخوالي، وإخوة التراب، وشام شريف والخطوات الصعبة، وهوى بحري وطيبون جدا، وحارة نسيها الزمن وبعد فوات الأوان والسنوات العجاف.

وشارك في المسلسلات المدبلجة منها المسلسل التركى "نور"، وجسد خلال شخصية الجد فكرى كما قدم ما يزيد من70 عملا كارتونى أشهرها "باباي في باباي، والفارس النبيل" وشارك في العشرات من المسرحيات منها : "زوار الليل، وعريس لبنت السلطان، وزيارة الملكة وعطيل وثورة العبيد".



الرومانى



خرماشو



شادى زيدان



فائق