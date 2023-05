شكرا لقرائتكم خبر عن جيريمى رينر يقضى عطلة "يوم الذكرى" فى رحلة تجديف ببحيرة تاهو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الممثل العالمى جيريمى رينر بعطلة نهاية الأسبوع لـ"يوم الذكرى" من خلال القيام برحلة إلى بحيرة تاهو حيث قضى بعض الوقت على سطح الماء، وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، ظهر الممثل المتعافى من حادث فى لقطات جديدة شاركها مع جمهوره عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

نشر نجم هوك، 52 عامًا، الذى بدا مؤخرًا بصحة جيدة أثناء لقائه بمسؤولين حكوميين فى نيفادا، صورة لنفسه وهو جالس على لوح تجديف كبير طاف على الماء بينما ساعد شخص آخر فى التجديف، وكانت الجبال البعيدة لا تزال مغطاة جزئيًا بالثلج، بينما تملأ السحب البيضاء المنتفخة السماء الزرقاء، مما يظهر مناظر خلابة.

جيريمى رينر ممثل Mayor Of Kingstown ظهر فى صورة أخرى عبارة عن منظر مذهل للبحيرة الكبيرة المليئة بالمياه الزرقاء المتلألئة، كما يمكن رؤية الزلاجات النفاثة بالقرب من الخط الساحلى مع المزيد من الأشجار والجبال.

وعلى جانب آخر، كانت شبكة ABC قد كشفت - فى وقت سابق - عن أول مقابلة أمام الكاميرا للممثل العالمى جيريمى رينر، بعد حادث تساقط الثلوج الذى حدث له فى يناير الماضى، حيث تم عرض بث خاص لمدة ساعة ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، أكد نجم عالم مارفل السينمائى أنه "اختار البقاء على قيد الحياة" فى أعقاب الإصابات التى هددت حياته.

فى مقابلته القادمة مع صحفية ABC ديان سوير، سيقوم رينر بالكشف عن تفاصيل الحادثة بشكل دقيق، وأكد رينر من خلال الفيديو الترويجى الخاص بالمقابلة الذى سيطرح تحت اسم Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview: A Story Of Terror، Survival And Triumph، أكد رينر قائلا:" كنت مستيقظًا فى كل لحظة من الحادث، وسلأقوم بما قمت به مجددا لإنقاذ ابن أخى".



وحسب ما نقله موقع "ديلى ميل"، أصيب نجم Hawkeye بجروح خطيرة فى حادث كاسحة ثلج وقع فى يوم رأس السنة الجديدة، ومن المحتمل أن يستمر شفائه لسنوات بعد كسر اكثر من 30 عظمة.

وكان رينر يستخدم جراره لإزالة الثلج للمساعدة فى إزالة سيارة ابن أخيه من ممر سيارته فى منزله بالقرب من رينو، نيفادا، بعد أن علقت فى الثلج، ومع ذلك بدأت كاسحة الثلج الخاصة به فى الانزلاق فى الشارع بعد سحب السيارة، مما دفع الممثل للقفز من سيارتها.