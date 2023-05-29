شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والدة المايسترو محمد الموجى بمسجد الرحمن الرحيم.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى غدًا الثلاثاء المايسترو محمد الموجى، العزاء فى وفاة والدته بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، وكشف الموسيقار عاطف إمام، عضو نقابة المهن الموسيقية، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن وفاة والدة المايسترو والموزع الموسيقى محمد الموجى، وحماة المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية.

وكتب الدكتور عاطف إمام عبر حسابه بموقع فيس بوك: "البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون أتقدم بخالص العزاء في وفاة المرحومة والدة المايسترو حمادة الموجي والأستاذ أسامة إسماعيل الموجي ووالدة حرم المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية والأستاذ الدكتور جمال عبد المنعم الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية ووالدة السيدة أمال الموجي والسيدة أميرة الموجي وندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته وخالص العزاء لأسرة الموسيقار محمد الموجي وأسرة الموسيقار المرحوم حلمي أمين".