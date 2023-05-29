شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة والدة المايسترو حمادة الموجى وشقيقة الراحل حلمى أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت منذ قليل جنازة والدة المايسترو حمادة الموجى وشقيقة الموسيقار الراحل حلمي أمين ووالدة المايسترو محمد الموجي، بعد صلاة العصر بمسجد أبو المكارم بصلاح سالم وسط حضور عدد كبير من الموسيقيين منهم المايسترو مصطفي حلمى والمايسترو حمادة أبو اليزيد والملحن يحيي الموجي، وأعلنت الأسرة تلقيها العزاء غدًا الثلاثاء بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم بعد صلاة المغرب.

وكان كشف الموسيقار عاطف إمام، عضو نقابة المهن الموسيقية، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن وفاة والدة المايسترو والموزع الموسيقى محمد الموجى، وحماة المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، والمقرر إقامة صلاة الجنازة عليها بعد صلاة العصر بمسجد أبو المكار الزغل بصلاح سالم والدفن بمدافن القوات المسلحة بجوار طريق المشير.

وكتب الدكتور عاطف إمام عبر حسابه بموقع فيس بوك: "البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون أتقدم بخالص العزاء في وفاة المرحومة والدة المايسترو حمادة الموجي والأستاذ أسامة إسماعيل الموجي ووالدة حرم المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية والأستاذ الدكتور جمال عبد المنعم الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية ووالدة السيدة أمال الموجي والسيدة أميرة الموجي وندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته وخالص العزاء لأسرة الموسيقار محمد الموجي وأسرة الموسيقار المرحوم حلمي أمين".



















































