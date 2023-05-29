شكرا لقرائتكم خبر عن 63 عامًا على عرض "سكر هانم" وسبب استبدال إسماعيل ياسين بعبد المنعم إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الإثنين، 63 عامًا على الفيلم الكوميدى سكر هانم، حيث عرض في 29 مايو 1960، والفيلم من بطولة كمال الشناوى وسامية جمال وعمر الحريرى وعبد المنعم إبراهيم وعبد الفتاح القصرى، حسن فايق وزوزو ماضى ومن تأليف أبو السعود الأبيارى ومن إخراج السيد بدير.

تبدأ أحداث الفيلم عندما يقوم "نبيل" أو كمال الشناوى و"فريد" أو عمر الحريرى بالطلب من "سكر" أو عبد المنعم إبراهيم بالتنكر فى شكل امرأة والتظاهر أمام الناس أنها عمة "فريد" "فتافيت السكر"، وعند وصول الأمور إلى درجة كبيرة من الجدية تظهر عمة "فريد" "فتافيت السكر" الحقيقية.

وكان الفنان إسماعيل ياسين هو المرشح منذ البداية لتقديم الدور الذى لعبه الفنان عبد المنعم إبراهيم وهو دور "سكر - فتافيت السكر هانم"، لكن إسماعيل وقتها اشترط وضع اسمه قبل اسم كمال الشناوى بطل العمل، وهو ما دفع صناع الفيلم للاستعانة بالفنان عبد المنعم إبراهيم لتقديم الدور بدلا منه.

وكان عام 1939 بداية دخول إسماعيل ياسين عالم السينما، حيث اختاره فؤاد الجزايرلي ليشارك في فيلم "خلف الحبايب"، قبل أن يقدم بعدها سلسلة من الأفلام، التي تحمل اسمه أبرزها: "إسماعيل ياسين فى مستشفى المجانين"، "إسماعيل ياسين طرزان"، "إسماعيل ياسين فى جنينة الحيوانات"، "إسماعيل ياسين فى البوليس"، "إسماعيل ياسين في البحرية"، وغيرها من الأفلام.