شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تقدم أكثر من 20 أغنية فى حفلها بجدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلاً غنائيًا بمدينة جدة السعودية، ضمن حفلات جدة، برعاية هيئة الترفية السعودية برئاسة المستشار تركى آل الشيخ على مسرح بنش مارك في جدة.



شيرين عبد الوهاب



شيرين عبد الوهاب



شيرين عبد الوهاب



شيرين عبد الوهاب



شيرين عبد الوهاب



شيرين عبد الوهاب

وقدمت الفنانة شيرين عبدالوهاب مجموعة من أشهر أغانيها وعلى رأسها: "مشاعر، حبة جنة، سيبني، يا ليالي، طمن قلبي، كتير بنعشق، الكذابين".

وطلبت الفنانة شيرين عبد الوهاب الغناء لبلدها مصر خلال حفلها بجدة، وقالت لفرقتها الموسيقية: "ما تقسملنا حاجة كده عشان نغني لمصر حبيبة قلبي".

وقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب واحدة من أشهر أغنياتها، وهي على بالي ليتفاعل معها الجمهور.

وقامت الفنانة شيرين بالتوقف عن الغناء للحظات وتركت جمهورها يردد كلمات الأغنية بصوت واحد وقامت بتغير إحدى كوبليهات الأغنية قائلة: "ده أنتوا أغلى الناس عليا روحي فيك، الله عليكم".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان حسام حبيب، وهو يدندن ويرقص مع أغاني شيرين عبد الوهاب في كواليس الحفل.