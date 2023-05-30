شكرا لقرائتكم خبر عن شمس البارودى تنفى عودتها للتمثيل: نفكر في فيلم تسجيلى منعًا لتشويه سيرتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الفنانة المعتزلة شمس البارودى ما تردد مؤخرًا حول عودتها للفن والتمثيل من جديد وقالت البارودى في تصريحات خاصة لليوم السابع إنها لن تعود للتمثيل مطلقًا وأن هذه الشائعة لا أساس لها من الصحة.

وفسرت الفنانة المعتزلة تصريحات ابنها الفنان عمر حسن يوسف حول نجاحه في إقناعها بالظهور مجددًا في فيلم من إخراجه قائلة: "هل تصوير فيلم تسجيلى معناه عودة للتمثيل؟!"

وتابعت: "هذه الفكرة في ذهن عمر منذ سنوات ولم تدخل حيز التنفيذ بعد، والمقصود منها قول الحقائق فيما يتعلق بحياتنا الشخصية والعائلية والعملية، وهي فكرة نريد إنجازها وتنفيذها بشكل راقٍ ومشوق ومحترم إذا أراد الله، والله أعلم هل تكتمل أم لا".

وأشارت شمس البارودى التي تتجدد الشائعات حول عودتها للفن بين فترة وأخرى قائلة: "كانت موافقتى على فكرة ابنى الفنان عمر حسن يوسف لأننى فكرت أنه عندما يتوفانى الله قد يتقول علي البعض وينشر عنى وعن حياتى أكاذيب سواء في كتب أو مسلسلات، فقلت لنفسى إذا كنت وأنا على قيد الحياة تنتشر عنى شائعات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، لذلك لابد أن أوثق الحقائق المتعلقة بحياتى وأتكلم بنفسى كنوع من التوثيق، حتى لا يسترسل البعض في نشر الافتراءات والأكاذيب عنى وعن حياتى".

وأردفت قائلة: الموضوع لا يزال في طور الفكرة، لكن أنا لن أمثل ولا هعرف أمثل ونسيت الموضوع ده من زمان، والحمد لله بشكر ربنا على حياتى كدة، ومقدرش أعيش في عالم الشهرة والأضواء خلاص، أنا أحب أعيش في سكينة وهدوء ويكون يومى كله لله ولبيتى وزوجى وأولادى وحياتى العائلية وعباداتى وفى صحبة قراءة كتاب الله".

وأضافت: "أنا مش عاوزة حد يتقول عليكم واذا أراد الله اكتمال هذه الفكرة سننجزها لإظهار الحقائق فقط"

وكانت شائعة عودة الفنانة المعتزلة شمس البارودى للفن والتمثيل تجددت بعد تصريحات ابنها الفنان عمر حسن يوسف بأنه نجح في إقناع والدته بالظهور في فيلم وثائقى يعده عن سيرة حياتها وحياة والده الفنان الكبير حسن يوسف، لتتحدث خلال الفيلم عن أهم المحطات في حياتها الفنية والشخصية، وتفاصيل اتخاذها قرار الاعتزال، وترد على بعض الشائعات التي كتبت عنها طوال السنوات الماضية.