شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى تنفى خبر خطبتها من نزار الفارس وتعلن مقاضاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت النجمة حورية فرغلي، خبر خطبتها من إعلامى عراقي استغل تسجيل حلقة في برنامج تليفزيونى ونشر صورا تجمعه بها وفيديوهات من كواليس الحلقة حتى يتصدر التريند.

وأكدت حورية فرغلي، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنها ستقاضى الإعلامى نزار الفارس الذى استغل بعض الصور والفيديوهات من كواليس تسجيل الحلقة، مدعياً أنها صوراً من خطبتهما، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات ضده.

وكانت الفنانة حورية فرغلي قد طرحت مؤخرا أغنية تحمل اسم "القطة السافلة" بمشاركة مطرب الراب جيفارا بابلو، وهى كلمات وألحان جيفارا بابلو، توزيع مشترك بين جيفارا بابلو وميدو راشد، وتعد هذه المرة الأولى للفنانة حورية فرغلى فى مجال الغناء.

يذكر أن آخر أعمال حورية فرغلى مسلسل أيام، شاركها فيه كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، أحمد صفوت، سلوى خطاب، ميدو عادل، محمود حجازي، رياض الخولي، ندى موسى، مي القاضي، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، سماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقي، محمد مغربي.