شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتألق بحفل زفاف ولى عهد الأردن فى استاد عمان وسط حضور ضخم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل النجم تامر حسنى عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف في استاد عمّان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، وذلك منذ اللحظات الأولى لغنائه بعدما قدم باقة من أجمل أغانيه التى تفاعل معها جمهوره فى الأردن بصورة كبيرة مثلما ظهر خلال أكثر من فيديو تم نشره على السوشيال ميديا وعكس التفاعل الكبير للجمهور معه.

وبدأ تامر الحفل الضخم بمناسبة عقد قران، كما أعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردني على "تويتر" في 17 أغسطس الماضى خطوبة رجوة من الحسين ولي عهد الأردن، الابن البكر للملك عبد الله الثاني، وأُقيم حفل الخطوبة في منزل والد آل سيف في الرياض، وحضر الحفل إلى جانب ملك الأردن الأمير الحسن بن طلال، الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، الأمير علي بن الحسين، الأمير هاشم بن الحسين، الأمير غازي بن محمد، الأمير راشد بن الحسن، وأفراد من عائلة آل سيف.



شقيق تامر على انستجرام

وُلدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف في الرياض في 28 أبريل 1994، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا، وتلقت دراستها الثانوية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

بعد الزواج ستحصل الأميرة رجوة على لقب زوجة ولي العهد الأردني على غرار الأمير الحسين عبد الله الثاني، وبمجرد زواجها رسميًا من ولي العهد، ستحضر رجوة آل سيف كل أنشطة البيت الملكي، كما فعلت حماتها المستقبلية، الملكة رانيا ملكة الأردن، كولي العهد، وستكون رجوة قادرة على تمثيل ولي العهد في المناسبات، بما في ذلك تلك التي تقام في الخارج، مثل حفلات زفاف أعضاء العائلات الملكية، كما فعلت الملكة الحالية أيضًا ستحضر الأنشطة المتعلقة بالمشاريع الاجتماعية والخيرية.