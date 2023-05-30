شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة العراقية شذي حسون: مصر بلد الفن ومنبع الطرب الأصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، مؤتمر الفنانة العراقية شذى حسون للاحتفال بأول أغنيات ألبومها الجديد والذي يحمل اسم "حلم عمري" وغنتها باللهجة المصرية، وذلك بحضور صناع الأغنية الملحن محمد زعفراني، والشاعر حسام سعيد.

وأعربت شذي حسون عن سعادتها بالتواجد في مصر، بلد الفن والجمال ومنبع الموسيقي والطرب الحقيقي، وبقالي فترة كبيرة ما جيت خاصة القاهرة، انطلاقة جديدة من خلال ألبوم أغلب أغنياته مصرية وحبيت أول أغنية اطرحها تكون "حلم عمري" وهي أغنية مصرية.

وعن تأخرها في الغناء بمصر قالت شذي حسون: "كل حاجة بوقتها حلوة وفي ناس بتبدأ في مصر وانا عاورة اختم في مصر، وأي فنان في مسيرته لازم يكون عنده بصمة في مصر".

وطرحت الفنانة العراقية شذى حسون، أغنية "حلم عمري" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات حسام سعيد، محمد زعفراني، توزيع تيام طارق، والكليب من إخراج فادى حداد.

وكانت شذى حسون والمطرب فوديل، طرحا ديو غنائى جديد بعنوان "مون آمور" عبر مواقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات سمير المجارى، وتوزيع رشيد محمد على.

وتم تصوير أغنية "مون آمور" في لبنان تحت إدارة المخرج زياد خورى، وجاءت الأغنية باللهجة المغربية، ومن ألحان فوديل.