شكرا لقرائتكم خبر عن شذى حسون: سيقام مهرجان فنى لأول مرة فى بغداد قريبًا والعراق أصبح بلد آمنًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة العراقية شذى حسون، خلال المؤتمر الصحفي للاحتفال بإطلاق أول أغنياتها باللهجة المصرية "حلم عمري"، إنه سيتم إقامة مهرجان فني وسيكون اسمه "عراق أواردز" وسيكون أول مهرجان عربي يتم خلاله تكريم الفنانين، وتوزيع الجوائز وسيقام بمدينة بغداد، وستتكون لجنة التحكيم فنانين ومبدعين من مصر والعراق ولبنان وكل الدول العربية.

وتابعت شذي حسون: هيكون هناك ناس متخصصة، وأنا سعيدة جدًا إن كل فنان دعيته للمهرجان وبمحرد علمه بأنه سيقام بالعراق بيكون فرحته كبيرة أوي"، مؤكدة: لازم نغير وجهة النظر للجميع من الناحية الأمنية، والعراق أصبحت بلد آمن وسلام، والوضع اتحسن من قبل ولما تيجوا هتشوفوا البلد حلوة جدًا.

وطرحت الفنانة العراقية شذى حسون، أغنية "حلم عمري" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات حسام سعيد، محمد زعفراني، توزيع تيام طارق، والكليب من إخراج فادى حداد.

وكانت شذى حسون والمطرب فوديل، طرحا ديو غنائى جديد بعنوان "مون آمور" عبر مواقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات سمير المجارى، وتوزيع رشيد محمد على.

وتم تصوير أغنية "مون آمور" في لبنان تحت إدارة المخرج زياد خورى، وجاءت الأغنية باللهجة المغربية، ومن ألحان فوديل.