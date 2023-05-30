شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى لـ"صاحبة السعادة": أنا ومى عكس بعض وبنتنا الصغيرة زيها بالظبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المخرج محمد سامي، خلال استضافته مع زوجته مي عمر في برنامج "صاحبة السعادة" والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC: أنا ومي عكس بعض تماما مي هادية للغاية وأنا هايبر، وعندما أجلس في البيت في فترة توقف العمل ألعب معها هي وبناتي الإثنين.

ومازحته مي عمر وعلقت علي لعبه قائلة: اللعب من المفترض يكون بين شخصين ولو هناك شخص رفض اللعب من المفترض أن يتوقف الطرف الأخر لكن هذا لم يحدث فدائما يلعب معي ألعاب أرفضها مثل "شد الشعر" مثلا.

وتابعت مي: محمد معتقد اعتقادا كبيرا أنه ماهر في الطبخ وهذا ليس صحيحا فأتذكر مرة أراد أن يطبخ لنا ملوخية وكانت النتيجة شوربة خضراء، وأنا بارعة في عمل السي فود، وهنا علق سامي مازحا: وهذه الأكلة الوحيدة التي لا أحبها.

ويعد آخر أعمال المخرج محمد سامي مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت ، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار

وتستعد النجمة مى عمر فى الفترة الحالية لبدء تصوير مسلسلها الجديد "نعمة الأفوكاتو"، المكون من 15 حلقة وإخراج محمد سامى، وإنتاج مها سليم، ومن المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث يعقد فريق العمل حاليًا جلسات عمل مكثفة للوقوف على كل التفاصيل النهائية وترشيح الأبطال بجانب مى عمر قبل بدء التصوير المقرر له يوم 2 يونيو المقبل.

وتقدم مى عمر شخصية "محامية" تدعى نعمة أبو علب وهى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، قصة محمد سامى ويشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى، كما يشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين سيتم الإعلان عنهم فور إنهاء التعاقد معهم.